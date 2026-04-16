Φειδίας Παναγιώτου: «Πήγα στην Αστυνομία για τον Τορναρίτη» – «Πετούν πέτρες στο σπίτι μου και με ελέγχουν για ναρκωτικά»

Ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Άμεσης Δημοκρατίας», σε μια φορτισμένη τοποθέτηση, αποκάλυψε πως η κόντρα του με τον κ. Τορναρίτη έχει πάρει πλέον τη δικαστική οδό, καθώς έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη κατάθεση στην Αστυνομία.

​Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Φειδίας Παναγιώτου, θεωρεί τον Χριστόφορο Τορναρίτη άμεσα υπεύθυνο για μια σειρά από επιθέσεις και παρενοχλήσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα στην προσωπική του κατοικία. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια συνεχιζόμενη κατάσταση βανδαλισμών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι άγνωστοι πετούν πέτρες στο σπίτι του και λερώνουν τους τοίχους με γκράφιτι, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας για τον ίδιο και την οικογένεια του.

​Η καταγγελία όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Φειδίας Παναγιώτου προχώρησε σε μια ακόμα πιο σοβαρή αναφορά, σημειώνοντας ότι εξαιτίας της συγκεκριμένης προϊστορίας με τον κ. Τορναρίτη, δέχεται ακόμη και αιφνιδιαστικούς ελέγχους για ναρκωτικά. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως όλες αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην προσωπική του στοχοποίηση, γεγονός που τον ανάγκασε να ζητήσει την παρέμβαση των αρχών για την προστασία του.

