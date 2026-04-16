ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης Πυρετός: Ο Χοιροτρόφος έμαθε για το κρούσμα από τον… γιο του - Δεν τον ενημέρωσε κανείς επίσημα

 16.04.2026 - 13:06
Ο χοιροτρόφος της μονάδας στο Παλιομέτοχο ενημερώθηκε για το θετικό κρούσμα από τηλεφώνημα του γιου του, ενώ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχε άλλη επίσημη ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χοιροτρόφων Κύπρου Πέτρος Καϊλάς.

Ο κ. Καϊλάς ανέφερε ότι το κρούσμα εντοπίστηκε σε χοιροστάσιο στα όρια του Παλιομετόχου, στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου Λευκωσίας, ακριβώς στα σύνορα με τη Νεκρή Ζώνη.

Όπως είπε, στην περιοχή υπάρχουν τρία υποστατικά, τα οποία ανήκουν σε τρία αδέλφια και λειτουργούν ως χωριστές μονάδες, με εκείνη στην οποία εντοπίστηκε το κρούσμα να γειτνιάζει με τις άλλες. Πρόσθεσε ότι στη μονάδα αυτή βρίσκονται συνολικά γύρω στις τέσσερις με πέντε χιλιάδες ζώα και εξέφρασε την ευχή να μην έχουν επηρεαστεί και οι υπόλοιπες.

Σύμφωνα με τον κ. Καϊλά, όταν επικοινώνησε με τους υπεύθυνους της μονάδας, ενημερώθηκε ότι εδώ και δύο ημέρες υπήρχαν συμπτώματα ασθένειας και θάνατοι ζώων, γι’ αυτό και κάλεσαν οι ίδιοι τους κτηνιάτρους, οι οποίοι έλαβαν δείγματα για εξέταση.

Πρόσθεσε ότι, ενώ η πληροφορία για το θετικό αποτέλεσμα μεταδιδόταν ήδη από τα μέσα ενημέρωσης από το απόγευμα της Τετάρτης, στον ίδιο τον χοιροτρόφο δεν είχε δοθεί, όπως είπε, τίποτε περισσότερο από το τηλεφώνημα που δέχθηκε ο γιος του.

Ο κ. Καϊλάς είπε ακόμη ότι το πρωί της Πέμπτης ο χώρος ήταν αφύλακτος, χωρίς να έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά, σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να διαφανεί αν θα επηρεαστούν οι τιμές, προσθέτοντας ωστόσο ότι, ακόμη και αν σε παγκύπρια βάση το ποσοστό είναι μικρό, για τον κάθε επηρεαζόμενο ξεχωριστά η ζημιά είναι μεγάλη.

