Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

 16.04.2026 - 12:59
Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

 

Σε δηλώσεις του ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη», τόνισε ότι «η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια είναι απολύτως θεμιτή και αντιλαμβάνομαι την ανησυχία της κοινωνίας. Η ευθύνη μου, ως αρχηγός της Αστυνομίας, δεν είναι να υπερασπιστώ χειρισμούς αλλά να διασφαλίσω ότι η διαδικασία είναι σωστή και αξιόπιστη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει ισχυρισμούς αλλά για να καταλήξει στην αλήθεια με βάση στοιχεία. Βρισκόμαστε στον πυρήνα της διερεύνησης. Λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται τεκμήρια και στοιχεία».

Αναφερόμενος στην πορεία της υπόθεσης, ανέφερε ότι «για το θέμα θα ενημερωθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τέτοιες υποθέσεις πρέπει να διερευνώνται σωστά. Κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και της διαδικασίας και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στοχοποιείται χωρίς τεκμήρια».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η Αστυνομία θα συνεχίσει να εργάζεται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα».

Δείτε το απόσπασμα: 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναβολή Πορείας Χριστοδούλας 2026 - Λεπτομέρειες

 16.04.2026 - 12:56
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης Πυρετός: Ο Χοιροτρόφος έμαθε για το κρούσμα από τον… γιο του - Δεν τον ενημέρωσε κανείς επίσημα

 16.04.2026 - 13:06

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

  •  16.04.2026 - 12:59
«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

