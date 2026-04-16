Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Σε δηλώσεις του ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη», τόνισε ότι «η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια είναι απολύτως θεμιτή και αντιλαμβάνομαι την ανησυχία της κοινωνίας. Η ευθύνη μου, ως αρχηγός της Αστυνομίας, δεν είναι να υπερασπιστώ χειρισμούς αλλά να διασφαλίσω ότι η διαδικασία είναι σωστή και αξιόπιστη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει ισχυρισμούς αλλά για να καταλήξει στην αλήθεια με βάση στοιχεία. Βρισκόμαστε στον πυρήνα της διερεύνησης. Λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται τεκμήρια και στοιχεία».

Αναφερόμενος στην πορεία της υπόθεσης, ανέφερε ότι «για το θέμα θα ενημερωθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τέτοιες υποθέσεις πρέπει να διερευνώνται σωστά. Κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και της διαδικασίας και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στοχοποιείται χωρίς τεκμήρια».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η Αστυνομία θα συνεχίσει να εργάζεται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα».

Δείτε το απόσπασμα: