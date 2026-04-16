Αναβολή Πορείας Χριστοδούλας 2026 - Λεπτομέρειες
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αναβολή Πορείας Χριστοδούλας 2026 - Λεπτομέρειες

 16.04.2026 - 12:56
Αναβολή Πορείας Χριστοδούλας 2026 - Λεπτομέρειες

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου ενημερώνουν ότι η Πορεία Χριστοδούλας 2026, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 18 Απριλίου, αναβάλλεται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, εθελοντών και διοργανωτών, καθώς και τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη διεξαγωγή της Πορείας.

Η Πορεία Χριστοδούλας αποτελεί έναν θεσμό αγάπης και προσφοράς, στηρίζοντας τις υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν προς τους συμπολίτες μας με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται την Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στις 15:30, από τα ίδια σημεία εκκίνησης.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεχή σας στήριξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

Ζητούν «Παρέμβαση» ΠτΔ για τον δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας – Καθυστερήσεις “πνίγουν” τουρισμό και επιχειρήσεις!

 16.04.2026 - 12:52
Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

 16.04.2026 - 12:59

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»
  •  16.04.2026 - 12:59

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

  •  16.04.2026 - 12:59
«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

  •  16.04.2026 - 09:47
ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

  •  16.04.2026 - 07:56
Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

  •  16.04.2026 - 12:30
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

  •  16.04.2026 - 09:13
«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

  •  16.04.2026 - 09:33
Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

  •  16.04.2026 - 12:25
Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

  •  16.04.2026 - 12:01

