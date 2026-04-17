Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινητικό: «Ευχαριστώ για την ωραία παιδική πορεία, που είχα μαζί σας» - «Έφυγε» η Τούλα - Δείτε φωτογραφία της

 17.04.2026 - 08:47
Συγκινητικό: «Ευχαριστώ για την ωραία παιδική πορεία, που είχα μαζί σας» - «Έφυγε» η Τούλα - Δείτε φωτογραφία της

Συγκινεί η ανάρτηση του Πάνου Σάββα στις «Σκαλιώτικες Αναδρομές» για την ξαδέρφη του που απεβίωσε. Θυμάται ιστορίες από τον αγώνα της ΕΟΚΑ και τη φιλανθρωπία της.

Δείτε την ανάρτηση

Απεβίωσε η αγαπητή μου ξαδέλφη Τούλλα και η οδός Αφροδίτης, έμεινε πολύ φτωχότερη, μια οδός χωρίς σχεδόν τώρα κατοίκους και παιδάκια.

Η Τούλα, πολύ αγαπητή στη γειτονιά, με τη σκούπα να καθαρίζει λαμπίκο τον δρόμο και τον οδοκαθαριστή να διαμαρτύρεται "θα μας αφήσεις άνεργους"! Η Τούλα, που όταν παντρεύτηκε έφτιαξε σε μάστορα της Σκάλας τα έπιπλά της, σκαλιστά με το καλύτερο ξύλο και όταν τα μετέφερε στο σπίτι της, σταμάτησαν οι Άγγλοι το αυτοκίνητο και τα κατέβασαν κάτω, μήπως και είχαν κρυμμένους αγωνιστές της ΕΟΚΑ.

Ο μακαριστός της σύζυγος Αντρέας, καταγόταν από την Αμμόχωστο και κατά το πογκρόμ των Άγγλων το 1958, βρισκόταν εκεί για να επισκεφθεί την μητέρα του και τον θυμάμαι να έρχεται ματωμένος από τις ξυλιές.

Πολύ δοτική και πάντοτε ελεήμων προς τους φτωχούς, που τότε γέμιζαν τους δρόμους, ζητώντας ελεημοσύνη. Πολύ καλή ως μητέρα, μεγάλωσε τα παιδιά της Σταύρο και Μαίρη, με αξίες και συμβουλές. Τώρα, ταξιδεύει προς το επέκεινα, όπου θα συναντήσει όλη μας την ευρύτερη φαμίλια.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένη μας Τούλα, εγώ σε ευχαριστώ για την ωραία παιδική πορεία, που είχα μαζί σας! Στα παιδιά σου Σταύρο οικογενειακώς και στην Μαίρη μας, στέλνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια αλλά και τα συγχαρητήριά μου, γιατί ήταν πάντοτε δίπλα στην μητέρα τους, κατά τον χρόνο της δοκιμασίας της. Ο Κύριος, να την δροσίζει τώρα, εκεί στα πράσινα Του Λιβάδια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Του έστειλαν πακέτο αλλά... βρέθηκε με χειροπέδες: Πώς «τσάκωσαν» τον 23χρονο παραλήπτη - Δείτε φωτογραφίες

 17.04.2026 - 08:46
Επόμενο άρθρο

Ψάχνεις προορισμό για να κλείσεις ταξίδι; Πτήσεις της Ryanair για Ιούλιο με 48€ με επιστροφή

 17.04.2026 - 09:01
Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

  •  17.04.2026 - 06:30
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

  •  17.04.2026 - 06:28
Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

Απαγόρευση Social Media στην Κύπρο: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί - Έρχεται ολιστικό σχέδιο για την προστασία ανηλίκων

  •  17.04.2026 - 06:33
Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

Ανάστατη η κυπριακή κοινωνία: Φόβος για έλλειψη χοιρινού, πολλά ερωτηματικά για τη Σάντυ και «έξοδος» από επικίνδυνες οικοδομές

  •  17.04.2026 - 06:31
Πτώμα στον Ακάμα: Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου - Ποιο ενδεχόμενο εξετάζεται

Πτώμα στον Ακάμα: Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου - Ποιο ενδεχόμενο εξετάζεται

  •  17.04.2026 - 07:41
ΤΖΟΚΕΡ: «Τρελό» ποσό στην επόμενη κλήρωση – Βρέθηκε ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία και γέμισε τις τσέπες του

ΤΖΟΚΕΡ: «Τρελό» ποσό στην επόμενη κλήρωση – Βρέθηκε ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία και γέμισε τις τσέπες του

  •  17.04.2026 - 08:13
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου

  •  17.04.2026 - 07:52
Έχεις προγραμματισμένο ταξίδι; Πιθανή ακύρωση πτήσεων σύντομα - Για πόσο αντέχουν τα καύσιμα αεροσκαφών

Έχεις προγραμματισμένο ταξίδι; Πιθανή ακύρωση πτήσεων σύντομα - Για πόσο αντέχουν τα καύσιμα αεροσκαφών

  •  17.04.2026 - 07:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα