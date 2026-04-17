Συγκινητικό: «Ευχαριστώ για την ωραία παιδική πορεία, που είχα μαζί σας» - «Έφυγε» η Τούλα - Δείτε φωτογραφία της

Απεβίωσε η αγαπητή μου ξαδέλφη Τούλλα και η οδός Αφροδίτης, έμεινε πολύ φτωχότερη, μια οδός χωρίς σχεδόν τώρα κατοίκους και παιδάκια.

Η Τούλα, πολύ αγαπητή στη γειτονιά, με τη σκούπα να καθαρίζει λαμπίκο τον δρόμο και τον οδοκαθαριστή να διαμαρτύρεται "θα μας αφήσεις άνεργους"! Η Τούλα, που όταν παντρεύτηκε έφτιαξε σε μάστορα της Σκάλας τα έπιπλά της, σκαλιστά με το καλύτερο ξύλο και όταν τα μετέφερε στο σπίτι της, σταμάτησαν οι Άγγλοι το αυτοκίνητο και τα κατέβασαν κάτω, μήπως και είχαν κρυμμένους αγωνιστές της ΕΟΚΑ.

Ο μακαριστός της σύζυγος Αντρέας, καταγόταν από την Αμμόχωστο και κατά το πογκρόμ των Άγγλων το 1958, βρισκόταν εκεί για να επισκεφθεί την μητέρα του και τον θυμάμαι να έρχεται ματωμένος από τις ξυλιές.

Πολύ δοτική και πάντοτε ελεήμων προς τους φτωχούς, που τότε γέμιζαν τους δρόμους, ζητώντας ελεημοσύνη. Πολύ καλή ως μητέρα, μεγάλωσε τα παιδιά της Σταύρο και Μαίρη, με αξίες και συμβουλές. Τώρα, ταξιδεύει προς το επέκεινα, όπου θα συναντήσει όλη μας την ευρύτερη φαμίλια.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένη μας Τούλα, εγώ σε ευχαριστώ για την ωραία παιδική πορεία, που είχα μαζί σας! Στα παιδιά σου Σταύρο οικογενειακώς και στην Μαίρη μας, στέλνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια αλλά και τα συγχαρητήριά μου, γιατί ήταν πάντοτε δίπλα στην μητέρα τους, κατά τον χρόνο της δοκιμασίας της. Ο Κύριος, να την δροσίζει τώρα, εκεί στα πράσινα Του Λιβάδια.