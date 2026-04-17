Του έστειλαν πακέτο αλλά... βρέθηκε με χειροπέδες: Πώς «τσάκωσαν» τον 23χρονο παραλήπτη - Δείτε φωτογραφίες

Μέλη της ΥΚΑΝ, στις 15/04/2026, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Τμήμα Τελωνείων, εντόπισαν σε Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στη Λευκωσία, ταχυδρομικό δέμα το οποίο αφίχθηκε από χώρα του εξωτερικού, που περιείχε μια συσκευασία με κάνναβη μεικτού βάρους 400 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα εναντίον 23χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα.

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.