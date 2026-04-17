Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης

Σε κλίμα οδύνης αλλά και οργής για τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βράδυ, συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μυρτώ, η κηδεία της οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου. Σήμερα, Παρασκευή, απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, οι οποίοι φαίνεται να έχουν υιοθετήσει κοινή υπερασπιστική γραμμή, ρίχοντας όλες τις ευθύνες στην 19χρονη.

Ο πατέρας της 19χρονης μιλάει στο Mega για την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του, κάνοντας λόγο παράλληλα για ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

«Της έλεγα πρόσεχε, θα παρουσιαστούν διαβόλοι, μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, τα ‘χα πει λες και ήμουν προφήτης»

«Είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Η γειτονιά μού λέει, μα τι συμβουλές δίνατε στο παιδί σας; Δύο ώρες, τρεις ώρες την ημέρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και τι. Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ, ‘πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, θα παρουσιαστούν διαβόλοι, μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα’, τα ‘χα πει λες και ήμουν προφήτης», λέει ο ίδιος.

Ο πόνος του πατέρα συγκλονίζει: «Σας παρακαλώ, γλιτώστε με. Να μη λυδωρούν το παιδί μου. Είπατε ότι έχω κηδεία σήμερα; Έχω και τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Σήμερα παντρεύω το παιδί μου, το έντυσα νυφούλα και της είπα ‘Μυρτούλα μου, ήρθα, ήρθα να σε συνοδέψω, να σε πάω στην εκκλησιά που μου έλεγες ‘μπαμπά, επειδή είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά’. Και την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘Παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Ήρθα, αλλά δεν μου είπες, δεν μου εξήγησες ότι θα σε πάω στον αγαπημένο σου, να σε πάω στον Χάρο του, με μπέρδεψες λέω παιδί μου, με μπέρδεψες».

Κεφαλονιά: Καταγγέλλει κυκλώματα ο πατέρας

Ο πατέρας της 19χρονης εμφανίζεται πεπεισμένος ότι το παιδί του το παγίδευσαν. «Είπα ότι το παιδί μου το μπλέξανε γιατί ήξερα το χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε» σημειώνει αρχικώς.

Και προσθέτει: «Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα σε ένα κύκλωμα που εγώ είμαι 82 χρονών και δεν έχω, δεν έχω φανταστεί. Δηλαδή αυτά που την ορμήνευα, που την συμβούλευα, δεν μπορούσα να φτάσω το μυαλό μου σε τέτοιο βαθμό». Όπως λέει, τώρα βλέπει ότι οι κατηγορούμενοι έχουν σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί του, να την μπλέξουν.

Ερωτηθείς αν γνώριζε το ένα από τα άτομα που ήταν μαζί της στο Airbnb και φέρεται να ήταν τρανς που εκδιδόταν στην Αθήνα, ο 82χρονος πατέρας είναι κατηγορηματικός: «Ούτε ακουστά, ούτε στον ύπνο μου. Μπορώ να σας πω ότι είχα δει τις δύο τρεις τελευταίες μέρες μια διαφορά στη συμπεριφορά της κόρης μου. Είχα δει το οξύθυμο που είχε, όχι σε άκρα βέβαια, αλλά δεν ήταν η Μυρτούλα μου, δεν ήταν αυτό που ήξερα».

Παρέα δεν έκανε ποτέ με αυτό το άτομο, όπως λέει σε άλλο σημείο ο πατέρας. «Ήταν ένα ενοχλητικό παιδί που παρουσιαζόταν σαν αγόρι μαζί με τους υπολοίπους κατά διαστήματα. Η κόρη μου, επειδή της είχα δώσει τις αρχές που της είχα δώσει, τους απομάκρυνε. Και παρουσιαστήκανε τώρα το Πάσχα. Το σχέδιό τους όπως το μεταφράζω ήταν ότι της έκανε αίτημα φιλίας μια κοπέλα, η οποία κοπέλα είχε δύο εμφανίσεις. Στην Αθήνα ήταν κοπέλα, στη Κεφαλονιά ήταν ο Ολύβιος, δεν ξέρω πώς τον λένε, η Ολυμπία, δεν ξέρω».

Αφού της έκανε το αίτημα φιλίας, η 19χρονη δέχτηκε. «Αγνό το παιδί μου, δέχτηκε. Δεν ξέρω τι είπε. Την άλλη μέρα έχουν γίνει πια φίλοι στα χαρτιά. Θα έρθω να κάνω Πάσχα στην Κεφαλονιά, της λέει, και αφού γνωριστήκαμε να πιούμε ένα ποτό, να πιούμε ποτά. Δεν πίνει η κόρη μου, να πιούμε έναν καφέ της λέει. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε στην Κεφαλονιά. Την τελευταία βραδιά, οι φίλες της της είπαν ότι αυτό το άτομο είναι επικίνδυνο, μη βγεις… Και της στήσανε αυτή την πλεκτάνη και πήγε το κορίτσι μου…».

Απ’ ό,τι άκουσε – όπως λέει – τώρα που ήρθαν φίλες της και οι συμμαθήτριές της, αυτό το άτομο ήταν μια ομάδα οργανωμένη. «Εγώ εύχομαι να μην είναι αυτό. Γιατί αν είναι αυτό, δεν διορθώνεται. Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε».

Ο ίδιος τονίζει ότι αυτό που τον έκανε να βγει στην τηλεόραση είναι για «να γλιτώσουμε και τα άλλα παιδιά, εγώ το παιδί μου το έχασα. Να μην σκοτώσουν τα εγγόνια μου… Θέλω να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου και να γλιτώσουμε τα παιδιά από αυτό το πράγμα. Αυτή η ομάδα, από ό,τι ακούω τώρα είναι πολύ επικίνδυνη».

ΠΗΓΗ: In.gr