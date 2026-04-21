ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα σε ένα βράδυ - Παράνομοι και... απών από δικαστήριο - Πάλι έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα σε ένα βράδυ - Παράνομοι και... απών από δικαστήριο - Πάλι έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

 21.04.2026 - 06:47
Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα σε ένα βράδυ - Παράνομοι και... απών από δικαστήριο - Πάλι έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων(4) προσώπων, για αδικήματα όπως, παράλειψη εμφάνισης στο Δικαστήριο, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία (2) και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (125mg αντί 22μg).

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 603 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 34 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους καταγράφηκαν τρεις (3) καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 265 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 17 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 74 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και επτά (7) για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

