Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούν και, αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα που δεν έχουν ξαναδεί»

 21.04.2026 - 06:43
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών στο Πακιστάν.

Μιλώντας σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο «The John Fredericks Show», μια συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα για συνέπειες εάν δεν το κάνει.

«Λοιπόν, θα διαπραγματευτούν και, αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα που δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν μια δίκαιη συμφωνία και θα ξαναχτίσουν τη χώρα τους», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όταν το κάνουν, «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Πριν τερματίσει την κλήση, ο Τραμπ επέστρεψε στην αιτιολόγησή του για στρατιωτική δράση. «Και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή στο Ιράν», είπε. «Δεν ήταν ότι είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνουμε».

«Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά και θα την ολοκληρώσουμε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Πηγή: skai.gr

Δωρεάν φρούτα και γάλα στα σχολεία: Το νέο πρόγραμμα που βάζει τα παιδιά σε… υγιεινή τροχιά - Λεπτομέρειες

Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα σε ένα βράδυ - Παράνομοι και... απών από δικαστήριο - Πάλι έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

Στην Κύπρο ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

Στην Κύπρο ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

Προγραμματισμένη εδώ και καιρό ήταν η επίσκεψη του Ζαν-Πιέρ Λακρουά στην Κύπρο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Jean-Pierre Lacroix (Ζαν-Πιέρ Λακρουά).

