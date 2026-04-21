Δωρεάν φρούτα και γάλα στα σχολεία: Το νέο πρόγραμμα που βάζει τα παιδιά σε… υγιεινή τροχιά - Λεπτομέρειες

Το Τμήμα Γεωργίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, θέτουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που στοχεύει όχι μόνο στη σωστή διατροφή, αλλά και στην καλλιέργεια συνειδητών επιλογών από μικρή ηλικία.

Από τις 4 Μαΐου μέχρι και τις 17 Ιουνίου 2026, μαθητές σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν δωρεάν φρούτα, λαχανικά, μπανάνες και γάλα, στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος που προωθεί την υγιεινή διατροφή. Το κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα συμμετάσχει, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της σχολικής του κοινότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διανομή γάλακτος, το οποίο θα προσφέρεται σε ατομικές συσκευασίες των 250ml, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, όπως φρέσκο, ημι-αποβουτυρωμένο και παστεριωμένο προϊόν. Το γάλα θα διατίθεται δωρεάν στους μαθητές των σχολείων που θα συμμετάσχουν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καθημερινή τους διατροφή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, καθορίζεται και συγκεκριμένη λίστα επιλέξιμων φρούτων και λαχανικών που μπορούν να προσφέρονται στα παιδιά, με έμφαση αποκλειστικά σε φρέσκα προϊόντα, όπως μήλα, μπανάνες, ροδάκινα, κεράσια, αγγούρια, ντομάτες και καρότα, μεταξύ άλλων. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι βιολογικές σταφίδες ως αποξηραμένο προϊόν. Τονίζεται ότι δεν επιδοτούνται συνδυασμοί φρούτων στην ίδια μερίδα, όπως για παράδειγμα οι φρουτοσαλάτες, ενώ κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τα προϊόντα που θα προσφέρει στους μαθητές, με βάση τις ανάγκες του και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα των τροφίμων όσο και η σωστή διατροφική καθοδήγηση των παιδιών.

Πέρα από τη διανομή τροφίμων, το πρόγραμμα έχει έναν ευρύτερο παιδαγωγικό και κοινωνικό στόχο, να ενισχύσει την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων από μικρή ηλικία, να καλλιεργήσει γνώσεις γύρω από τη γεωργική παραγωγή και να συμβάλει στη διαμόρφωση υγιεινών συνηθειών που θα συνοδεύουν τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή.

Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ενισχύοντας τον αγροτικό τομέα και προωθώντας την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, δημιουργώντας έτσι έναν κύκλο ωφελειών που ξεκινά από το χωράφι και φτάνει μέχρι το σχολικό θρανίο.

Ένα πρόγραμμα που, πέρα από τη διατροφή, επενδύει στο μέλλον των παιδιών, και κατ’ επέκταση, ολόκληρης της κοινωνίας.