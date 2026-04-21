Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

Μετά από ένα 24ωρο έντονου παρασκηνίου και διαβουλεύσεων, η κυβέρνηση καλείται πλέον να αποφασίσει αν η έρευνα θα παραμείνει στα χέρια της Αστυνομίας ή αν θα περάσει σε ένα νέο, ανεξάρτητο επίπεδο.

​Το κλίμα άρχισε να διαμορφώνεται ήδη από το πρωί της Δευτέρας, όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, δέχθηκε στο γραφείο του τον Αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη. Στη συνάντηση αυτή έγινε μια ενδελεχής ανασκόπηση των μέχρι τώρα στοιχείων, με τον κ. Φυτιρή να δηλώνει λίγο αργότερα, στο περιθώριο της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Πυρασφάλειας, πως είναι πλέον έτοιμος να παρουσιάσει την πλήρη εικόνα στο σώμα των υπουργών. Ο Υπουργός απέφυγε επιμελώς να ανοίξει τα χαρτιά του πριν τη συνεδρία, περιοριζόμενος να αναφέρει πως θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις για το «τι μέλλει γενέσθαι», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

​Η πολιτική διάσταση του ζητήματος λαμβάνει πλέον διεθνείς προεκτάσεις, καθώς ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, έστειλε σαφή μηνύματα για τις προθέσεις του Προεδρικού. Η κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλήρως το βάρος των ισχυρισμών περί διαφθοράς και, όπως υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης, δεν αποκλείεται καθόλου η επιστράτευση ποινικών ανακριτών ακόμη και από το εξωτερικό. Η κίνηση αυτή, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει μια ισχυρή απάντηση στην καχυποψία της κοινής γνώμης, ενώ η ήδη ενεργός εμπλοκή της Europol λειτουργεί ως μια πρώτη δικλείδα ασφαλείας για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

​Την ίδια στιγμή, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής ευελιξίας, σημειώνοντας πως η ανάθεση της υπόθεσης σε άλλη αρχή παραμένει μια ρεαλιστική επιλογή εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι διττή: από τη μια να διαφυλάξει το κύρος της Αστυνομίας από τη γενική απαξίωση και από την άλλη να ικανοποιήσει το δημόσιο αίσθημα για μια έρευνα που δεν θα αφήσει καμία σκιά.

​Το ερώτημα που πλανάται πάνω από τη σημερινή συνεδρίαση είναι αν η ενημέρωση του κ. Φυτιρή θα περιλαμβάνει στοιχεία ικανά να οδηγήσουν άμεσα στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έχοντας διαμηνύσει πως επιθυμεί πλήρη διερεύνηση σε βάθος, αναμένεται να ζυγίσει τις πολιτικές επιπτώσεις κάθε απόφασης, την ώρα που οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη συνεχίζουν να προκαλούν τριγμούς στο πολιτικό και αστυνομικό σύστημα.