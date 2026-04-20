Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

​Αναφερόμενος στις σοβαρές καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα τύχει πλήρους ενημέρωσης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την πρόοδο των ερευνών. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών, ακόμα και από το εξωτερικό, υπογραμμίζοντας τη βούληση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών εις βάθος. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του κύρους της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι η οριζόντια απαξίωση των θεσμών πρέπει να αποφεύγεται, ενώ υπενθύμισε τη συνδρομή της Europol ως εγγύηση αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας στη διαδικασία.

​Όσον αφορά την κρίση στον αγροτικό κόσμο και τις επικείμενες κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, ο κ. Λετυμπιώτης απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Ξεκαθάρισε ότι τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα δεν αφήνουν περιθώρια για καμία παρέκκλιση, καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της νόσου είναι εξαιρετικά υψηλός. Αν και εξέφρασε την κατανόηση της Κυβέρνησης για την απόγνωση των κτηνοτρόφων, τόνισε ότι η πιστή τήρηση των οδηγιών είναι ο μόνος δρόμος για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Υπενθύμισε επίσης ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταβολές αποζημιώσεων για όσους έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο πριν το Πάσχα, επαναλαμβάνοντας ότι η πολιτεία θα παραμείνει στο πλευρό των πληγέντων.

​Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τον Εκπρόσωπο να επιβεβαιώνει την έντονη δυσφορία της Λευκωσίας για τη στάση της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντικάρλο. Ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε απαράδεκτη τη φωτογράφισή της με φόντο σύμβολα του κατοχικού καθεστώτος, γεγονός που, όπως είπε, παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, έχουν ήδη γίνει αυστηρά διαβήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Τέλος, διευκρίνισε ότι η επίσκεψη του Ζαν-Πιέρ Λακρουά στην Κύπρο ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό και δεν σχετίζεται άμεσα με τις πρόσφατες προκλήσεις στην Πύλα, αν και τα ζητήματα των παραβιάσεων στην πράσινη γραμμή θα βρεθούν αναπόφευκτα στην ατζέντα των επαφών του.