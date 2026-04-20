ΑρχικήΠολιτική
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

 20.04.2026 - 12:23
Σε μια εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε τις προθέσεις της κυβέρνησης γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, με κυριότερα τις καταγγελίες για διαφθορά και την κρίση στην κτηνοτροφία.

​Αναφερόμενος στις σοβαρές καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα τύχει πλήρους ενημέρωσης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την πρόοδο των ερευνών. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών, ακόμα και από το εξωτερικό, υπογραμμίζοντας τη βούληση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών εις βάθος. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του κύρους της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι η οριζόντια απαξίωση των θεσμών πρέπει να αποφεύγεται, ενώ υπενθύμισε τη συνδρομή της Europol ως εγγύηση αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας στη διαδικασία.

​Όσον αφορά την κρίση στον αγροτικό κόσμο και τις επικείμενες κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, ο κ. Λετυμπιώτης απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Ξεκαθάρισε ότι τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα δεν αφήνουν περιθώρια για καμία παρέκκλιση, καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της νόσου είναι εξαιρετικά υψηλός. Αν και εξέφρασε την κατανόηση της Κυβέρνησης για την απόγνωση των κτηνοτρόφων, τόνισε ότι η πιστή τήρηση των οδηγιών είναι ο μόνος δρόμος για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Υπενθύμισε επίσης ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταβολές αποζημιώσεων για όσους έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο πριν το Πάσχα, επαναλαμβάνοντας ότι η πολιτεία θα παραμείνει στο πλευρό των πληγέντων.

​Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τον Εκπρόσωπο να επιβεβαιώνει την έντονη δυσφορία της Λευκωσίας για τη στάση της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντικάρλο. Ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε απαράδεκτη τη φωτογράφισή της με φόντο σύμβολα του κατοχικού καθεστώτος, γεγονός που, όπως είπε, παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, έχουν ήδη γίνει αυστηρά διαβήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Τέλος, διευκρίνισε ότι η επίσκεψη του Ζαν-Πιέρ Λακρουά στην Κύπρο ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό και δεν σχετίζεται άμεσα με τις πρόσφατες προκλήσεις στην Πύλα, αν και τα ζητήματα των παραβιάσεων στην πράσινη γραμμή θα βρεθούν αναπόφευκτα στην ατζέντα των επαφών του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση μας εξέπληξε

 

 

 

Απίστευτη απάτη: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω Face ID

Σοκαριστικό: Πέταξαν δέκα νεογέννητα κουταβάκια σε χωράφι – Εθελοντές ζητούν βοήθεια με το τάισμά τους – Δείτε φωτογραφία

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

  •  20.04.2026 - 11:36
Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

  •  20.04.2026 - 10:52
Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

  •  20.04.2026 - 10:30
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

  •  20.04.2026 - 09:07
Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

  •  20.04.2026 - 11:18
ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

  •  20.04.2026 - 09:55

