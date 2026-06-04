Τραγωδία στην Ελλάδα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του

LIVE: Θρίλερ για την Προεδρία της Βουλής: Τα σενάρια που φέρνουν κοντά ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ– Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις
Η νέα Βουλή κάνει πρεμιέρα και η μάχη για το δεύτερο ανώτατο αξίωμα της Δημοκρατίας κορυφώνεται. Μετά την κάλπη της 24ης Μαΐου, οι 56 εκλεγμένοι βουλευτές παίρνουν τις θέσεις τους στα έδρανα για την πρώτη επίσημη Ολομέλεια, με μοναδικό αλλά κρίσιμο σκοπό την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Σώματος. Οι διεργασίες στο παρασκήνιο πήραν φωτιά τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οι συμμαχίες κλειδώνουν την τελευταία στιγμή και οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή. Το ThemaOnline βρίσκεται στον χώρο της Ολομέλειας, με τους δημοσιογράφους Γιώργο Μούσα και Χριστιάνα Παφίτη να σας μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλο το παρασκήνιο, τις ψηφοφορίες, τις δηλώσεις και τις ανατροπές της μεγάλης πολιτικής αναμέτρησης: