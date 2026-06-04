Τραγωδία στην Ελλάδα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 86χρονος πυροβόλησε τον 82χρονο αδερφό του με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει νεκρός. Ο ηλικιωμένος δράστης συνελήφθη ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Να σημειωθεί πως ο ίδιος ο ηλικιωμένος δράστης κάλεσε το 100 και είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε.