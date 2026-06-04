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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκαν τα ίχνη του παππού Άντρου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία του

 04.06.2026 - 15:24
Χάθηκαν τα ίχνη του παππού Άντρου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία του

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του ΑΝΤΡΟΥ ΤΣΕΝΤΑ,  77 ετών, ο οποίος ελλείπει από τις 04/06/2026 από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Ο ελλείπον περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.68μ. περίπου, με γκριζόασπρα σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

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