Χάθηκαν τα ίχνη του παππού Άντρου στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία του

Ο ελλείπον περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.68μ. περίπου, με γκριζόασπρα σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.