Απίστευτη απάτη: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω Face ID

 20.04.2026 - 12:21
Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο Λονδίνο, όπου δύο άνδρες φέρεται να άφησαν αναίσθητο θαμώνα νυχτερινού κέντρου δίνοντάς του νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιείχε ναρκωτική ουσία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας το Face ID του κινητού του, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό και να αφαιρέσουν περίπου 8.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κλαμπ στο Κλάπαμ, όταν οι δύο άνδρες πλησίασαν το θύμα και ξεκίνησαν συζήτηση μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες, του προσέφεραν ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιείχε την ουσία «spice», ένα συνθετικό κανναβινοειδές.

Το θύμα εντοπίστηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία της ουσίας «spice» στον οργανισμό του. Το συγκεκριμένο συνθετικό ναρκωτικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, όπως ναυτία, εμετούς, επιληπτικές κρίσεις ή ακόμη και καρδιακή ανακοπή.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ κάνουν λόγο για μια νέα εγκληματική πρακτική που εμφανίζει αυξητική τάση σε χώρους διασκέδασης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση μας εξέπληξε

 

 

 

ΥΠΑΜ: «Παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη νεκρή ζώνη η Εθνική Φρουρά»

 20.04.2026 - 12:06
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

 20.04.2026 - 12:23
Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

