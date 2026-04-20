Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

 20.04.2026 - 11:36
Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Ενημερώθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας και ο ίδιος να ενημερώσει την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση "Σάντη", που ξεκίνησε με αφορμή δημοσιεύσεις του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 2026, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη για την εξέλιξη της υπόθεσης και αναμένεται να ενημερώσει, με τη σειρά του το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Είχα μια ενημέρωση από τον κ. Αρχηγό, με βάση όσα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και αύριο θα ενημερώσω το Υπουργικό Συμβούλιο για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με αυτή την υπόθεση», είπε.

Σε ερώτηση αν έχει ήδη εικόνα για το τι θα προτείνει ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι «θα το μελετήσω και έχω την υποχρέωση να ενημερώσω το Υπουργικό και να εισηγηθώ και από εκεί και πέρα να πάρει αποφάσεις το Υπουργικό Συμβούλιο».

Ερωτηθείς ποια είναι η θέση του σε σχέση με ενδεχόμενο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο κ. Φυτιρής είπε «θα το δούμε αύριο μετά την συζήτηση στο Υπουργικό». 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

 20.04.2026 - 11:18
Επόμενο άρθρο

Απογείωση και προσγείωση: Η κρίσιμη οδηγία στο αεροπλάνο που μπορεί να σώσει ζωές

 20.04.2026 - 11:51
Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

  •  20.04.2026 - 11:12
  •  20.04.2026 - 12:23
Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

  •  20.04.2026 - 11:36
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα