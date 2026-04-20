Απογείωση και προσγείωση: Η κρίσιμη οδηγία στο αεροπλάνο που μπορεί να σώσει ζωές
Απογείωση και προσγείωση: Η κρίσιμη οδηγία στο αεροπλάνο που μπορεί να σώσει ζωές

 20.04.2026 - 11:51
Απογείωση και προσγείωση: Η κρίσιμη οδηγία στο αεροπλάνο που μπορεί να σώσει ζωές

Γιατί οι αεροσυνοδοί ζητούν να σηκώνετε το σκίαστρο στο αεροπλάνο; Οι ειδικοί εξηγούν τους λόγους ασφαλείας και οπτικής προσαρμογής στις πιο κρίσιμες φάσεις της πτήσης.

Μπορεί να μοιάζει με μια απλή οδηγία, ωστόσο το να διατηρείται ανοιχτό το σκίαστρο του παραθύρου κατά την απογείωση και την προσγείωση αποτελεί βασικό κανόνα για την ασφάλεια στον αέρα. Πίσω από αυτή την πρακτική κρύβονται λόγοι που σχετίζονται τόσο με τη φυσιολογία του ανθρώπινου ματιού όσο και με τη διαχείριση πιθανών έκτακτων καταστάσεων.

Η σημασία της οπτικής προσαρμογής

Κατά τις πιο κρίσιμες φάσεις της πτήσης, οι επιβάτες καλούνται να κρατούν τα παράθυρα ανοιχτά και -ιδίως στις πρωινές και μεσημεριανές πτήσεις- τα φώτα της καμπίνας σε υψηλή ένταση. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στην αεροπορική ασφάλεια, η πρακτική αυτή βοηθά τα μάτια να προσαρμόζονται ομαλά στο φυσικό φως.

Σε περίπτωση αιφνίδιας εκκένωσης, η μετάβαση από ένα φωτεινό σε ένα σκοτεινό περιβάλλον (ή το αντίστροφο) μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία απώλεια όρασης. Αυτή η καθυστέρηση, ακόμη και λίγων δευτερολέπτων, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι η απογείωση και η προσγείωση συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό αεροπορικών συμβάντων. Είναι οι φάσεις όπου το πλήρωμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σε αυτό το πλαίσιο, το ανοιχτό σκίαστρο δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά «εργαλείο» πρόληψης.

Ορατότητα προς τα έξω

Η δυνατότητα άμεσης παρατήρησης του εξωτερικού χώρου από το πλήρωμα καμπίνας αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό λόγο. Μέσα από τα παράθυρα μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα ενδείξεις κινδύνου, όπως καπνός, φωτιά στον κινητήρα ή ζημιές στο αεροσκάφος.

Όπως εξηγούν επαγγελματίες του κλάδου, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης το πλήρωμα πρέπει να αξιολογήσει μέσα σε δευτερόλεπτα ποια έξοδος είναι ασφαλής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει εμπόδιο, φωτιά ή νερό σε συγκεκριμένη πλευρά, οι επιβάτες κατευθύνονται άμεσα προς άλλη διαδρομή διαφυγής.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διεθνής κανονισμός προβλέπει ότι η εκκένωση ενός αεροσκάφους πρέπει να ολοκληρώνεται σε περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Διευκόλυνση και για τις ομάδες διάσωσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ανοιχτό σκίαστρο επιτρέπει και στις εξωτερικές ομάδες επέμβασης να έχουν εικόνα του εσωτερικού της καμπίνας. Αυτό συμβάλλει στην ταχύτερη εκτίμηση της κατάστασης και στον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών διάσωσης.

Τι πρέπει να θυμάστε

Η οδηγία να κρατάτε ανοιχτό το σκίαστρο δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ασφάλειας. Από την προσαρμογή της όρασης μέχρι τη δυνατότητα άμεσης εκκένωσης, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Τρομακτικό βίντεο: 12χρονος πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε στον δρόμο για 350 μέτρα

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

