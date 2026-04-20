Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Τρομακτικό βίντεο: 12χρονος πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε στον δρόμο για 350 μέτρα

 20.04.2026 - 11:53
Σοκ προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, όταν ένας 12χρονος μαθητής εγκλωβίστηκε στην πίσω πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για περίπου 350 μέτρα στον δρόμο, με το σχετικό βίντεο να έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Wheelers Hill στις 16 Μαρτίου όταν το χέρι και η σχολική τσάντα του παιδιού πιάστηκαν στις πίσω πόρτες του οχήματος τη στιγμή που αυτό ξεκινούσε την πορεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο συνέχισε να κινείται, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να παραμείνει κρεμασμένος από την πόρτα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από τη μητέρα του παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια κατηγόρησε την εταιρεία μεταφορών για αμέλεια, υποστηρίζοντας πως το παιδί της θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC ότι ο οδηγός του λεωφορείου απολύθηκε έπειτα από εσωτερική έρευνα. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον επιβάτη και την οικογένειά του αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απογείωση και προσγείωση: Η κρίσιμη οδηγία στο αεροπλάνο που μπορεί να σώσει ζωές

 20.04.2026 - 11:51
Επόμενο άρθρο

ΥΠΑΜ: «Παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη νεκρή ζώνη η Εθνική Φρουρά»

 20.04.2026 - 12:06
Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

  •  20.04.2026 - 11:12
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 12:23
Υπόθεση «Σάντυ»: Ενημερώθηκε από Αρναούτη ο Φυτιρής - «Πάει» με εισηγήσεις στο Υπουργικό

  •  20.04.2026 - 11:36
Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

  •  20.04.2026 - 10:52
Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

  •  20.04.2026 - 10:30
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

  •  20.04.2026 - 09:07
Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

  •  20.04.2026 - 11:18
ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

  •  20.04.2026 - 09:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα