Τρομακτικό βίντεο: 12χρονος πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε στον δρόμο για 350 μέτρα

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Wheelers Hill στις 16 Μαρτίου όταν το χέρι και η σχολική τσάντα του παιδιού πιάστηκαν στις πίσω πόρτες του οχήματος τη στιγμή που αυτό ξεκινούσε την πορεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο συνέχισε να κινείται, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να παραμείνει κρεμασμένος από την πόρτα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από τη μητέρα του παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια κατηγόρησε την εταιρεία μεταφορών για αμέλεια, υποστηρίζοντας πως το παιδί της θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC ότι ο οδηγός του λεωφορείου απολύθηκε έπειτα από εσωτερική έρευνα. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον επιβάτη και την οικογένειά του αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: protothema.gr