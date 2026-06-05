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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε η έκθεση του Λουκά Φουρλά για τους εργαζόμενους στην υγεία

 05.06.2026 - 10:40
Υπερψηφίστηκε η έκθεση του Λουκά Φουρλά για τους εργαζόμενους στην υγεία

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και τη στήριξη των επαγγελματιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε με την υπερψήφιση, από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Έκθεσης του Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Λουκά Φουρλά, για την κρίση του υγειονομικού εργατικού δυναμικού.

Η Έκθεση αναδεικνύει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη που είναι η αυξανόμενη έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, οι δυσκολίες προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού, καθώς και οι πιέσεις που δέχονται τα εθνικά συστήματα υγείας.

Μεταξύ άλλων, η Έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην υιοθέτηση μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενίσχυση του υγειονομικού εργατικού δυναμικού, με στόχο την αύξησή του κατά τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επαγγελματίες έως το 2034.

Σε δήλωσή του μετά την ψήφιση της Έκθεσης, ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει ισχυρά συστήματα υγείας χωρίς προηγουμένως να έχει φροντίσει για τους επαγγελματίες.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον ασθενή αξίζουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές, προστασία της ψυχικής τους υγείας και πραγματικές προοπτικές ανέλιξης.

Η υπερψήφιση της Έκθεσης στέλνει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, ότι η υγεία και οι άνθρωποί της πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα».

Για να προσθέσει ότι οφείλουμε να επενδύσουμε σε αυτούς που κρατούν όρθια τα συστήματα υγείας μας και σώζουν ανθρώπινες ζωές.

Στην Έκθεση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση επίσης στη βελτίωση των μισθών και των συνθηκών εργασίας, στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και στην επιστροφή εξειδικευμένου προσωπικού.

Η υπερψήφισή της αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της ανάγκης για μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση στελέχωσης του τομέα της υγείας, με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

 

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