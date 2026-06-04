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ΔΙΕΘΝΗ

Οργή στην Αργεντινή για τις δολοφονίες μέσα σε δύο ημέρες της 14χρονης Αγκοστίνα και της 17χρονης Ντούλσε

 04.06.2026 - 21:44
Οργή στην Αργεντινή για τις δολοφονίες μέσα σε δύο ημέρες της 14χρονης Αγκοστίνα και της 17χρονης Ντούλσε

Δύο δολοφονίες κοριτσιών που έγιναν γνωστές μέσα σε 48 ώρες έχουν προκαλέσει κύμα οργής στην Αργεντινή, στην οποία ο αριθμός των γυναικοκτονιών παραμένει υψηλός.

Το Σάββατο (30/5) η αστυνομία εντόπισε τα λείψανα της 14χρονης Αγκοστίνα Βέγκα (αριστερά στη φωτογραφία) σε χωράφι στα περίχωρα της πόλης Κόρδοβα. Αιτία θανάτου ήταν ο στραγγαλισμός ενώ ο δράστης είχε διαμελίσει το πτώμα.

Η 14χρονη είχε φύγει από το σπίτι της μία εβδομάδα νωρίτερα, το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου, και είχε πάρει ταξί για να μεταβεί στο σπίτι του 33χρονου Κλαούντιο Μπαρελιέρ, ενός φίλου της οικογένειας.

Ο Μπαρελίερ συνελήφθη όταν οδηγός ταξί ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχε μεταφέρει τη Βέγκα σε διασταύρωση που ταίριαζε με τη θέση του σπιτιού του 33χρονου. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξαν την είσοδό της στο σπίτι, αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος της εξόδου της.

Ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση ενώ αρνείται την ενοχή του, αναφέρει ο Guardian.

Πέρυσι είχε εμπλακεί σε υπόθεση για φερόμενη απαγωγή μιας γυναίκας το 2025. Κρατήθηκε για 20 ημέρες πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Σε δηλώσεις του ο πατέρας της 14χρονης είπε ότι «όπως δολοφόνησαν την κόρη μου, θα υπάρξουν πολλές Αγκοστίνες, και αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί».

Αμφισβήτησε όσα κυκλοφορούσαν στο Διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ζωής της (φίλες της είχαν πει ότι «έκανε κακές παρέες») και σχολίασε: «Οι άνθρωποι δημοσιεύουν φωτογραφίες της όταν έβγαινε για χορό, γιατί δεν δημοσιεύουν φωτογραφίες της όταν πήγαινε στο σχολείο;».

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 28 Μαΐου, είχε εντοπιστεί η σορός της 17χρονης Ντούλσε Κάντια μέσα σε βόθρο σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο στην πόλη Ελντοράδο, της επαρχίας Μισιόνες.

Η κοπέλα είχε εξαφανιστεί πριν από 12 ημέρες. Οι ιατροδικαστές εκτίμησαν ότι ήταν νεκρή πέντε ή έξι ημέρες πριν εντοπιστεί. Και αυτή είχε στραγγαλιστεί.

Ένας 47χρονος ταξιτζής συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της. Ο γενικός διευθυντής ασφάλειας της επαρχιακής αστυνομίας του Μισιόνες δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Ντούλσε είχε «ρομαντική σχέση» με τον ταξιτζή.

Εν μέσω της κατακραυγής, έγινε γνωστή και μια τρίτη δολοφονία.

Η 30χρονη Νοέλια Ρομέρο είχε καλέσει την αστυνομία και τους είχε πει ότι ο σύντροφός της την κρατούσε όμηρο. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι, αλλά ενώ περίμεναν ώρες για να εκδοθεί ένταλμα έρευνας, η Ρομέρο δολοφονήθηκε.

Αμέσως μετά, ο σύντροφός της προσπάθησε να αυτοκτονήσει, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πλέον, μετά τις κατηγορίες για δολοφονία, έχει τεθεί υπό κράτηση. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για έμφυλη βία τόσο από τη Ρομέρο όσο και από μια πρώην σύντροφό του.

Λίγο πριν από την πορεία κατά της έμφυλης βίας

Τα δύο κορίτσια βρέθηκαν δολοφονημένα λίγες μέρες πριν από την 11η ετήσια πορεία κατά των γυναικοκτονιών, της «Ni Una Menos» (Ούτε μία γυναίκα λιγότερη) που έγινε χθες Τετάρτη. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Ιουνίου 2015, μετά τη δολοφονία της 14χρονης Τσιάρα Πάεθ από τον φίλο της.

Η φετινή πορεία πραγματοποιήθηκε 2,5 χρόνια μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Χαβιέρ Μιλέι, η κυβέρνηση του οποίου έκλεισε το υπουργείο Γυναικών, Φύλων και Πολυμορφίας, κατάργησε τη στήριξη για γυναίκες που διαφεύγουν από έμφυλη βία και προχώρησε στην κατάργηση του εγκλήματος της γυναικοκτονίας από τον ποινικό κώδικα της χώρας.

Στοιχεία που συγκέντρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο δείχνουν ότι τα ποσοστά γυναικοκτονιών έχουν μειωθεί από 250 το 2023 – το τελευταίο έτος της προηγούμενης κυβέρνησης – σε 200 το 2025. Ακτιβίστριες αμφισβητούν τον αριθμό, λέγοντας ότι η πτώση οφείλεται σε κακή καταγραφή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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