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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Περήφανος για αναβάθμιση διεθνούς υπόστασης Κυπριακής Δημοκρατίας»

 04.06.2026 - 21:35
ΠτΔ: «Περήφανος για αναβάθμιση διεθνούς υπόστασης Κυπριακής Δημοκρατίας»

Περήφανος για την αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, που συνοδεύεται από βίντεο με στιγμιότυπα της επίσκεψής του στο Καζακστάν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι "είμαστε περήφανοι, γιατί, κατά γενική ομολογία, η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίζεται, χάρη στην πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική με σαφή ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό και χωρίς τις όποιες αμφιταλαντεύσεις".

Όπως προσθέτει, η Κύπρος αναγνωρίζεται πλέον ως ένας σταθερός και ασφαλής κόμβος συνεργασίας, ένας υπεύθυνος και αξιόπιστος εταίρος σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

"Αναμφίβολα, οι ενέργειες μας σε διεθνές επίπεδο είναι άμεσα συνυφασμένες και με τη μεγάλη προσπάθεια στο εσωτερικό για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας μας, που μάς επιτρέπει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να επενδύουμε σε τομείς, όπως η Παιδεία, η Υγεία το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας", καταλήγει.

 

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