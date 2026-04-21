Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο από το RoadReportcy, γύρω στις 00:18 ιδιωτικό όχημα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε νεαρό άτομο, συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με την μοτοσικλέτα του κατά μήκος της λεωφόρου.

Από τη σύγκρουση, ο διανομέας εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, ενώ το σκούτερ του κατέληξε αναποδογυρισμένο στο σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές άμεσης κινητοποίησης, καθώς περαστικοί αλλά και επιβαίνοντες του οχήματος έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία. Οι παρευρισκόμενοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον υποστήριξαν μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ασθενοφόρο έφτασε λίγο αργότερα, προσφέροντας ιατρική φροντίδα και μεταφέροντας τον τραυματισμένο διανομέα για περαιτέρω εξετάσεις.

