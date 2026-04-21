Φαίδωνας Φαίδωνος: Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο εν αργία Δήμαρχος - Ποιος ο σκοπός

 21.04.2026 - 07:08
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Τρίτη ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, σε σχέση με καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό βιασμό σε βάρος του, που τοποθετείται χρονικά στο 2014 πριν 12 χρόνια.

Η διαδικασία αφορά την παραπομπή του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, αναμένεται να προκύψει ζήτημα ως προς το εάν η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Κακουργιοδικείο Πάφου ή εάν θα ζητηθεί άδεια για εκδίκαση σε Κακουργιοδικείο άλλης επαρχίας.

Το θέμα αναμένεται να αποφασιστεί από τη Νομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι για αλλαγή τόπου εκδίκασης, θα αποσταλεί σχετική επιστολή προς το Ανώτατο Δικαστήριο για εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΚΥΠΕ, επειδή το φερόμενο αδίκημα διαπράχθηκε στην Πάφο, απαιτείται ειδική άδεια ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί σε άλλη επαρχία.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί αναστολή ποινικής δίωξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του εν αργία Δημάρχου Πάφου, προκειμένου να ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση καταχωρίστηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, όπου φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες, που αφορούν τα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης, της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, καθώς και της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Ειρήνη Σάββα, αναμένεται να ρωτήσει τον κατηγορούμενο εάν έχει λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της παραπομπής, η οποία έχει τυπικό χαρακτήρα.

Η Κατηγορούσα Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει την επιβολή περιοριστικών όρων προκειμένου να εξασφαλισθεί η παρουσία του κατηγορούμενου στην ακροαματική διαδικασία.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από καταγγελία επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος από ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Στο μεταξύ στις 08:45 σήμερα το πρωί όπως έχει ανακοινωθεί από ομάδα πολιτών στα ΜΚΔ θα πραγματοποιηθεί ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πάφου.

