Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
Χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

 29.04.2026 - 06:15
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τον αναζητούσαν στα Πατήσια, είχε φτάσει στην Πάτρα και θα έφευγε για Στρασβούργο: Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο που «λύσσαξε και δάγκωσε»

 28.04.2026 - 23:56
Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές: Αποχή, θυμός και ρευστή ψήφος, καθοριστικοί παράγοντες για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού - Το μήνυμα που τα κόμματα συνεχίζουν να αγνοούν

 29.04.2026 - 06:19
Η αποχή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μήνυμα. Και στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το μήνυμα αυτό έγινε πιο ηχηρό από ποτέ. Πάνω από ένας στους τρεις πολίτες επέλεξε να μην πάει στις κάλπες. Δεν πρόκειται για αδιαφορία με την απλοϊκή έννοια που συχνά της αποδίδεται. Πρόκειται για μια συνειδητή στάση, που κρύβει θυμό, απογοήτευση και βαθιά απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα.

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα