Τον αναζητούσαν στα Πατήσια, είχε φτάσει στην Πάτρα και θα έφευγε για Στρασβούργο: Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο που «λύσσαξε και δάγκωσε»

Ο 89χρονος άνδρας συνελήφθη τελικά το απόγευμα, έχοντας καταφέρει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Πληροφορίες από το υπ. Προστασίας του Πολίτη, αναφέρουν ότι από εκεί σχεδίαζε να πάει στην Ιταλία και εν συνεχεία - μέσω Γερμανίας - στο Στρασβούργο, ενώ πάνω του είχε ένα 38άρι περίστροφο.

Σε επιστολή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ισχυρίζεται ότι τα ελληνικά δικαστήρια και το ΙΚΑ του φέρθηκαν «σαν αδέσποτο σκυλί», για να καταλήξει «και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν κι αυτοί», Υπέγραφε δε, «ο λυσσασμένος» πριν από το όνομά του.

Η αρχική εικόνα ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο, ρακοσυλλέκτη, ο οποίος πάλευε να βγάλει μια σύνταξη για να ζήσει, άλλαξε στη διάρκεια της ημέρας, αφού ο 89χρονος, που ήταν επί οκτώ χρόνια μετανάστης στη Γερμανία και στη συνέχεια επί 40 χρόνια στις ΗΠΑ, ελάμβανε συντάξεις από τις δύο χώρες (το μεγαλύτερο μέρος, 2.400 δολάρια το μήνα, από τις ΗΠΑ), αλλά είχε απορριφθεί το αίτημά του από τον ΕΦΚΑ να λάβει διαδοχική σύνταξη και από την Ελλάδα, καθώς κρίθηκε τόσο στην Υπηρεσία όσο και δικαστικά όπου προσέφυγε ο υπερήλικας ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Ελάμβανε όμως, την παλιά σύνταξη του ΟΓΑ, της τάξης των 360 ευρώ.

Η απόρριψη του έγινε εμμονή και κατά καιρούς ξεστόμιζε απειλές. Ετσι, άρχισε να σχεδιάζει την εκδίκησή του.

Ετσι, στις 10.30 το πρωί πήγε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού οπλισμένος και αποφασισμένος. Ανέβηκε ανενόχλητος στον 4ο όροφο του κτιρίου και όταν δεν πήρε την απάντηση που ήθελε, πυροβόλησε. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά πολλές φορές πήγαινε σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και διαμαρτυρόταν. Στην περιοχή τον γνώριζαν και ως ρακοσυλλέκτη.

Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία λέει ότι έφτασε μέσα σε δύο λεπτά στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού δίνοντας τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο υπάλληλο και με τις δυνάμεις της να ενισχύονται στην ευρύτερη περιοχή, ο υπέργηρος άνδρας είχε ήδη φτάσει στην οδό Λουκάρεως, είχε πυροβολήσει εναντίον των τεσσάρων γυναικών τις οποίες τραυμάτισε, είχε αφήσει την καραμπίνα του και είχε εξαφανιστεί.

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο δράστης



Και από τα δύο σημεία που μπήκε και πυροβόλησε ο ηλικιωμένος έφυγε πεζός.

Όλη η δύναμη της αστυνομίας στην Αττική τον αναζητούσε επί ώρες, λαμβάνοντας μάλιστα και ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή των Ανω Πατησίων όπου ζούσε ο 89χρονος, για την πιθανότητα να επιχειρούσε να επιστρέψει στο σπίτι όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια. Εκείνος, όμως, είχε ήδη επιβιβασθεί σε ταξί και είχε φτάσει στην Πάτρα, όπου και εν τέλει συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι ο 89χρονος είχε φροντίσει να σβήσει τον αριθμό του περιστρόφου, ενώ τον Ιούλιο του 2018 είχε εξεταστεί από ιδιώτη ψυχίατρο, είχε συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά και είχε πάρει άδεια οπλοφορίας από την αστυνομία στα 81 του χρόνια! Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν η άδεια αφορούσε την καραμπίνα.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους όμως, είχε πάει στη Λουκάρεως, τσακώθηκε με υπάλληλο, ο οποίος είχε καλέσει την Αστυνομία και είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις. Δύο μήνες αργότερα είχε αφήσει φυσίγγια σε γραφείο εισαγγελέως και τότε ψυχίατροι του δημοσίου έκριναν ότι έπρεπε να γίνει εγκλεισμός. Συνεπεία αυτού ανακλήθηκε η άδεια, του αφαιρέθηκαν τα όπλα που είχε τότε δηλωμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά του ζουν εκτός Ελλάδας, όμως εγγόνια του και άλλα συγγενικά πρόσωπα ζουν στην Αθήνα. Μάλιστα, η ανιψιά του φέρεται να ενημέρωσε την αστυνομία πως πιθανότατα ο δράστης των πυροβολισμών στον ΕΦΚΑ ήταν ο 89χρονος, θείος της, ενώ εκείνη φέρεται να είπε ότι εδώ και χρόνια προσπαθούσε να πάρει ελληνική σύνταξη, αλλά ο ΕΦΚΑ δεν του αναγνώριζε περίπου 400 ένσημα. Ο 89χρονος, είχε καλέσει ήδη από προχθές το βράδυ ταξί, τηλεφωνώντας από ένα ψιλικατζίδικο στη γειτονιά του, προκειμένου να τον μεταφέρει σήμερα στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού.

Τον αναζητούσαν στα Πατήσια, είχε φτάσει στην Πάτρα και θα έφευγε για Στρασβούργο: Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο που «λύσσαξε και δάγκωσε»

Επιχειρώντας να απαντήσει στα εύλογα ερωτήματα για τα κενά στα μέτρα ασφαλείας, που είχαν ως αποτέλεσμα ο 89χρονος να μπει αρχικά σε μια δημόσια υπηρεσία και ακολούθως σε μια δεύτερη, με ιδιαίτερα αυστηρά μάλιστα, μέτρα ασφαλείας και ελέγχου, η αστυνομία χαρακτήριζε το περιστατικό ως «δυναμικό, με κινούμενο δράστη σε πυκνό αστικό ιστό, όπου από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής.

Η προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, κατά την αρχική ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, η πληροφορία ήταν ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τα σημεία των περιστατικών». Η αστυνομία ενημερώθηκε για την ταυτότητα του ηλικιωμένου και για το γεγονός ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή στο παρελθόν από την ανιψιά του, που κάλεσε την Αμεση Δράση. Παράλληλα, με την αστυνομία επικοινώνησε και οδηγός ταξί, ο οποίος είχε μεταφέρει χθες τον«φυγά» 89χρονο και τον είχε ακούσει να λέει «να δεις τι θα κάνω αύριο». Τον αναγνώρισε από τη φωτογραφία του που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης

Ο 89χρονος, άφησε πίσω του στη Λουκάρεως μια επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης. Το κείμενό του, είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο σκεφτόταν και των κινήτρων του:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ

​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα