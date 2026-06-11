Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαVIDEO: Απίστευτο τροχαίο - Μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λαμία
ΕΛΛΑΔΑ

VIDEO: Απίστευτο τροχαίο - Μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λαμία

 11.06.2026 - 07:04
VIDEO: Απίστευτο τροχαίο - Μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λαμία

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6) στην οδό Ταϋγέτου στη Λαμία, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, «καβάλησε» το διαχωριστικό διάζωμα και «καρφώθηκε» σε αμάξι, που κινούταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

@lamiareport.gr Κινηματογράφικο τροχαίο στη Λαμία Πέρασε πάνω από το κράσπεδο και έσκασε σε αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα! #news #lr #lamiareport #lamia #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον υπαίτιο οδηγό, ο οποίος βρέθηκε πάνω από το όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είχε δίπλωμα, γιατί του το είχαν αφαιρέσει σε προηγούμενο έλεγχο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένο - Ρίφθηκαν πυροβολισμοί εναντίον του οχήματος του
VIDEO: Απίστευτο τροχαίο - Μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λαμία
VIDEO: Τρομακτικό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Οδηγός άλλαξε λωρίδα και γκρέμισε μηχανή στην Τουρκία
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι περιοχές θα μείνουν σήμερα χωρίς νερό - Ποιος ο λόγος
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες
DIGIPOL: Το «ψηφιακό καρφί» της Αστυνομίας – Ανώνυμες καταγγελίες χωρίς IP και ίχνη από το smartphone σου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Τρομακτικό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Οδηγός άλλαξε λωρίδα και γκρέμισε μηχανή στην Τουρκία

 11.06.2026 - 06:58
Επόμενο άρθρο

Οικονομική επιτυχία για 5 ζώδια έως τις 21 Ιουνίου – Έρχονται επαγγελματικές ευκαιρίες και προαγωγές

 11.06.2026 - 07:15
Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

  •  11.06.2026 - 06:15
Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

  •  11.06.2026 - 06:16
Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένο - Ρίφθηκαν πυροβολισμοί εναντίον του οχήματος του

Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένο - Ρίφθηκαν πυροβολισμοί εναντίον του οχήματος του

  •  11.06.2026 - 06:46
DIGIPOL: Το «ψηφιακό καρφί» της Αστυνομίας – Ανώνυμες καταγγελίες χωρίς IP και ίχνη από το smartphone σου

DIGIPOL: Το «ψηφιακό καρφί» της Αστυνομίας – Ανώνυμες καταγγελίες χωρίς IP και ίχνη από το smartphone σου

  •  11.06.2026 - 06:17
Σήμερα η χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου - Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από υποστηρικτές του Τυχικού

Σήμερα η χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου - Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από υποστηρικτές του Τυχικού

  •  11.06.2026 - 07:45
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες

Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες

  •  11.06.2026 - 06:19
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα - Η απάντηση της Τεχεράνης

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα - Η απάντηση της Τεχεράνης

  •  11.06.2026 - 06:21
«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

  •  11.06.2026 - 06:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα