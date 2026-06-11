VIDEO: Απίστευτο τροχαίο - Μεθυσμένος οδηγός πέρασε πάνω από νησίδα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λαμία

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον υπαίτιο οδηγό, ο οποίος βρέθηκε πάνω από το όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είχε δίπλωμα, γιατί του το είχαν αφαιρέσει σε προηγούμενο έλεγχο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr