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ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Τρομακτικό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Οδηγός άλλαξε λωρίδα και γκρέμισε μηχανή στην Τουρκία

 11.06.2026 - 06:58
VIDEO: Τρομακτικό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Οδηγός άλλαξε λωρίδα και γκρέμισε μηχανή στην Τουρκία

Τρομακτικό ατύχημα με την εμπλοκή μιας μηχανής και ενός αυτοκινήτου σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από το τροχαίο που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κουζέι Μαρμαρά, φαίνεται μια μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Κάποια στιγμή ο οδηγός ενός αυτοκινήτου λευκού χρώματος που βρισκόταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, αποφάσισε να κινηθεί στην αριστερή.

Όπως, όμως, προκύπτει από την κάμερα στη μηχανή, ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε αλλαγή λωρίδας την τελευταία στιγμή ενώ βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό χωρίς να αντιληφθεί ότι αριστερά του βρισκόταν η εν κινήσει μηχανή.

Αποτέλεσμα ήταν η μηχανή να γκρεμιστεί και ο αναβάτης να βρεθεί στην άσφαλτο διανύοντας αρκετά μέτρα μέχρι να σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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