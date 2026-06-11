Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένο - Ρίφθηκαν πυροβολισμοί εναντίον του οχήματος του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 72χρονου ιδιοκτήτη του.

Η σκηνή αποκλείστηκε και θα ακολουθήσουν εξετάσεις το πρωί σήμερα.