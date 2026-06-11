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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 11.06.2026 - 06:41
«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.   

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 3 προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, κατοχή επιθετικού οργάνου, κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονή.     

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 480 οχήματα και ελέγχθηκαν 588 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν καταγγελίες.    

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 373 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 72 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 87 έλεγχοι αλκοόλης, με 5 θετικά αποτέλεσμα, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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