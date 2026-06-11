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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουνίου - Τα γνωστά αλλά και τα... παράξενα ονόματα

 11.06.2026 - 06:31
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουνίου - Τα γνωστά αλλά και τα... παράξενα ονόματα

Σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βαρθολομαίος*,
Βαρνάβας,
Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*,
Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας

Ο Βαρθολομαίος ήταν από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς στους οποίους και παρέδωσε το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν, και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο.

Ο Βαρνάβας (ο και Iωσής ονομαζόμενος) ήταν Ιουδαίος Λευίτης, από την Κύπρο και στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου ο Βαρνάβας, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του Κύπρο. Εκεί λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες, και στη συνέχεια τον έκαψαν. Τα άγια λείψανα του, συνέλεξε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος και τα τοποθέτησε μέσα σε σπήλαιο.

Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι ο Βαρνάβας ενταφιάσθηκε με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το οποίο και είχε αντιγράψει με τα χέρια του και το οποίο προσπάθησε να κάνει γνωστό «πάσει τη κτίσει».

Ο Βαρνάβας υπήρξε μεγάλη και ένδοξη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, που διακρίθηκε για τη φλογερή του πίστη και για την ικανότητα του στο κήρυγμα του θείου λόγου.

Και οι δυο Απόστολοι συνέβαλαν κατά τον καλύτερο τρόπο στην εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου, ότι «εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον» (Μάρκ., ιγ’10). Δηλαδή, πρέπει σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με το θείο σχέδιο να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιο, για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχος για εκείνους που δε θα πιστέψουν.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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