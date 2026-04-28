Ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο: Αναντικατάστατος και άρρηκτος ο δεσμός Μεγάλης Βρετανίας και ΗΠΑ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας εκφώνησε σήμερα μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο βρετανός μονάρχης καταδίκασε επίσης την πολιτική βία, στον απόηχο της εισβολής ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. «Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, συμπληρώνοντας: «Επιτρέψτε μου να τονίσω με ακλόνητη αποφασιστικότητα πως τέτοιες πράξεις βίας δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα».

Απηχώντας τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία, ο βασιλιάς Κάρολος είπε πως «ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος».

Επισημαίνοντας πως διανύουμε μια «περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας», λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, τόνισε πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του».

Ο Κάρολος κάλεσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να επιδείξουν την ίδια «ακλόνητη αποφασιστικότητα» που παρατηρήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τον αγώνα της Ουκρανίας ώστε να διασφαλιστεί «μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι «σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», υποστήριξε.

Αγριεμένος Ολυμπιακός, έκανε το 1-0 και έδειξε στη Μονακό ποιος είναι το αφεντικό!

Τον αναζητούσαν στα Πατήσια, είχε φτάσει στην Πάτρα και θα έφευγε για Στρασβούργο: Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο που «λύσσαξε και δάγκωσε»

ΠτΔ: Τέλεσε τα εγκαίνια του Συντονιστικού Κέντρου της Πυροσβεστικής - «Ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών»

Στη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων εντός της ερχόμενης εβδομάδας στοχεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αναφέρθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την ξενάγησή του στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΥΠΥ, στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στη Λακατάμια την Τρίτη, μετά την τέλεση των εγκαινίων του.

ΠτΔ: Τέλεσε τα εγκαίνια του Συντονιστικού Κέντρου της Πυροσβεστικής - «Ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών»

Νέο περιστατικό στην Αυλώνα: Γεωργική δραστηριότητα από Ε/κ πλησίον της νεκρής ζώνης - Κινητοποίηση «τ/κ προσωπικού ασφάλειας»

Υπόθεση «Σάντυ»: Δεν αποκλείονται συλλήψεις - Φτάνουν οι πράκτορες του FBI - Η λεπτομέρεια που εγείρει αμφιβολίες

Ραγδαίες εξελίξεις: Έστειλε επιστολή μέσω δικηγόρου το Ελεγκτικό Τμήμα της Εκκλησίας στον Γιακουμάκη - Δείτε την αυτούσια

Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Η αναπηρία δεν είναι ντροπή, η αναλγησία είναι

Μαχαιρώματα έξω από περίπτερο στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 44χρονος μετά από αντιπαράθεση

Τα είδαμε όλα: Ηλικιωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μπήκε στον δρόμο και… «συγκρούστηκε» με όχημα - Δείτε βίντεο

