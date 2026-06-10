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ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο θράσος από 32χρονο στον Ωρωπό: Χτυπούσε τη σύζυγό του και ανέβαζε βίντεο στο ίντερνετ - «Κοιτάξτε πώς κλαίει»

 10.06.2026 - 21:27
Απίστευτο θράσος από 32χρονο στον Ωρωπό: Χτυπούσε τη σύζυγό του και ανέβαζε βίντεο στο ίντερνετ - «Κοιτάξτε πώς κλαίει»

Απίστευτο θράσος από 32χρονο στον Ωρωπό, ο οποίος όχι μόνο κακοποιούσε τη σύζυγό του, αλλά βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις πράξεις του, καμαρώνοντας για αυτές.

Σύμφωνα με τον Alpha, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη την Τρίτη 9/6, μπροστά μάλιστα στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν

Η ίδια είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει».

Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγο αργότερα πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.

Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τον κατήγγειλε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αναζήτησαν το κινητό του και σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνος το είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα, όπως αποκάλυψε ο γιος του ζευγαριού.

Οι Αρχές αναζητούν αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του.

ΠΗΓΗ: Έθνος

 

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