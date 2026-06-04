Δεν λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και ομίχλη αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αρχικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο σύντομα θα διαλυθούν και έτσι ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται τοπικά είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας.

Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά μετά το μεσημέρι, είναι πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι κοντά σε αυτά της εποχής, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.