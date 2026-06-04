Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔεν λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και ομίχλη αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και ομίχλη αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

 04.06.2026 - 22:59
Δεν λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και ομίχλη αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αρχικά στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο σύντομα θα διαλυθούν και έτσι ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται τοπικά είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας.

Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά μετά το μεσημέρι, είναι πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι κοντά σε αυτά της εποχής, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: «Δεν παρέχουμε φαγητό – μόνο τον χώρο» - Τι λέει η επιχείρηση
Πώς η Αννίτα εξασφάλισε τη στήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας: Οι τρεις πολιτικές - Δείτε βίντεο
Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε ο Ανδρέας Ελευθερίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Η ατάκα της Αννίτας Δημητρίου στον Ζαχαρία Κουλία που προκάλεσε χαμόγελα - Δείτε φωτογραφίες
Διαδικασία express: Το παρασκήνιο, πώς κρίθηκε το αποτέλεσμα κι ο ρόλος Φειδία
Δύο πράγματα που δεν λέγονται σε μία σχέση – Ακόμη και αν είναι αλήθεια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκύλος επιτέθηκε για δεύτερη φορά σε 70χρονο στο Αμάρι - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

 04.06.2026 - 22:56
Επόμενο άρθρο

Χαμός στην Παπανικολή: Το φαντασμαγορικό street party για τα 78 χρόνια της Ομόνοιας! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ&ΒΙΝΤΕΟ)

 04.06.2026 - 23:42
Αννίτα Δημητρίου: Από το «εκτός ψηφοδελτίου» στην κορυφή της κυπριακής πολιτικής σκηνής

Αννίτα Δημητρίου: Από το «εκτός ψηφοδελτίου» στην κορυφή της κυπριακής πολιτικής σκηνής

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που μέσα σε δέκα χρόνια την οδήγησε από μια δύσκολη εσωκομματική δοκιμασία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην Προεδρία της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αννίτα Δημητρίου: Από το «εκτός ψηφοδελτίου» στην κορυφή της κυπριακής πολιτικής σκηνής

Αννίτα Δημητρίου: Από το «εκτός ψηφοδελτίου» στην κορυφή της κυπριακής πολιτικής σκηνής

  •  04.06.2026 - 17:23
Συγχαρητήρια Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Αννίτα για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής

Συγχαρητήρια Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Αννίτα για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής

  •  04.06.2026 - 16:40
Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: «Δεν παρέχουμε φαγητό – μόνο τον χώρο» - Τι λέει η επιχείρηση

Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: «Δεν παρέχουμε φαγητό – μόνο τον χώρο» - Τι λέει η επιχείρηση

  •  04.06.2026 - 20:34
Επίτροπος Μπρούνερ: «Σύντομα η έκθεση Σένγκεν για ένταξη της Κύπρου»

Επίτροπος Μπρούνερ: «Σύντομα η έκθεση Σένγκεν για ένταξη της Κύπρου»

  •  04.06.2026 - 21:19
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «μαγικοί» αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «μαγικοί» αριθμοί

  •  04.06.2026 - 21:54
Διαδικασία express: Το παρασκήνιο, πώς κρίθηκε το αποτέλεσμα κι ο ρόλος Φειδία

Διαδικασία express: Το παρασκήνιο, πώς κρίθηκε το αποτέλεσμα κι ο ρόλος Φειδία

  •  04.06.2026 - 20:18
Εργατικό ατύχημα: Στο Νοσοκομείο 63χρονος - Έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό

Εργατικό ατύχημα: Στο Νοσοκομείο 63χρονος - Έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό

  •  04.06.2026 - 15:12
Η ατάκα της Αννίτας Δημητρίου στον Ζαχαρία Κουλία που προκάλεσε χαμόγελα - Δείτε φωτογραφίες

Η ατάκα της Αννίτας Δημητρίου στον Ζαχαρία Κουλία που προκάλεσε χαμόγελα - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.06.2026 - 16:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα