Σκύλος επιτέθηκε για δεύτερη φορά σε 70χρονο στο Αμάρι - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του goodnet.gr, το ζώο κινήθηκε προς το σπίτι του ιδιοκτήτη του και στον δρόμο επιτέθηκε στον ηλικιωμένο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο δεξί πόδι. Περαστικοί και κάτοικοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κατάφεραν να απομακρύνουν τον σκύλο, σώζοντας τον 70χρονο από τα δόντια του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη στο πόδι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος σκύλος φέρεται να είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στον ίδιο άνθρωπο.

Κάτοικοι ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, το οποίο προχώρησε σε αναζήτηση του ιδιοκτήτη του ζώου και στη σύλληψή του. Σε βάρος του προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων, ενώ θα σχηματιστεί δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα