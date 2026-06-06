Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΠαραλίγο τραγωδία με παιδιά σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό — «Μας έκλεισε τον δρόμο σε κλάσματα δευτερολέπτου»
ΠΑΡΑ-THEMA

Παραλίγο τραγωδία με παιδιά σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό — «Μας έκλεισε τον δρόμο σε κλάσματα δευτερολέπτου»

 06.06.2026 - 13:44
Παραλίγο τραγωδία με παιδιά σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό — «Μας έκλεισε τον δρόμο σε κλάσματα δευτερολέπτου»

Έντονη αναστάτωση και στιγμές πανικού έζησε οδηγός στη Λεμεσό, ο οποίος περιέγραψε σε ανάρτησή του περιστατικό που σημειώθηκε στα φώτα τροχαίας της Λινόπετρας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ενώ βρισκόταν στη λωρίδα που οδηγεί δεξιά και είχε μαζί του μικρά παιδιά στο αυτοκίνητο, γυναίκα οδηγός φέρεται να εισήλθε ξαφνικά από αριστερή λωρίδα και να του έκλεισε τον δρόμο προκειμένου να στρίψει δεξιά, αναγκάζοντάς τον να πατήσει απότομα φρένο για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Όπως σημειώνει, η απότομη αντίδρασή του είχε ως αποτέλεσμα να κινδυνέψει να συγκρουστεί μαζί του και το όχημα που ακολουθούσε. Στη συνέχεια, άλλος οδηγός που έγινε μάρτυρας του περιστατικού φέρεται να εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη γυναίκα στα επόμενα φώτα τροχαίας.

Ο πολίτης, εμφανώς εκνευρισμένος, καταγγέλλει την απερίσκεπτη οδηγική συμπεριφορά, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα και να θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάνει οκτώ Γαλάζιες Σημαίες η Κύπρος: Ποιες παραλίες ξεχώρισαν και ποιος Δήμος έχει την «πρωτιά» - Χάρτης
Αστυνομική «σκούπα» τη νύχτα: Δεκάδες καταγγελίες και συλλήψεις - Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δεν λείπουν οι καταιγίδες από το «μενού» - Πού και πότε αναμένονται βροχές
Νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο: Προειδοποιητικά πυρά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και αμερικανικά πλήγματα σε ραντάρ
Έχετε φίλους ή συγγενείς με αυτά τα ονόματα; Γιορτάζουν σήμερα, 6 Ιουνίου – Πείτε τους «χρόνια πολλά»
Το φεστιβάλ που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα σου αυτό το Σαββατοκύριακο - Ένας λόγος να ανηφορίσεις στα βουνά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη Σίφνο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη – Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε

 06.06.2026 - 10:34
Επόμενο άρθρο

Αναστάτωση στην καρδιά της πρωτεύουσας: Τροχαίο «μπλόκαρε» το δρόμο - Οι πρώτες πληροφορίες - Φωτογραφία

 06.06.2026 - 11:15
Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση θα έχει το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

  •  06.06.2026 - 12:53
Απάντηση ΔΗΣΥ για τη συνεργασία με την Άμεση Δημοκρατία – Τι συμφώνησαν πραγματικά

Απάντηση ΔΗΣΥ για τη συνεργασία με την Άμεση Δημοκρατία – Τι συμφώνησαν πραγματικά

  •  06.06.2026 - 12:26
Αφθώδης πυρετός: Κλείνει ο κύκλος των θανατώσεων, ανοίγει η μάχη των εμβολίων

Αφθώδης πυρετός: Κλείνει ο κύκλος των θανατώσεων, ανοίγει η μάχη των εμβολίων

  •  06.06.2026 - 12:00
Από «αντισυστημικός» σε ρυθμιστή: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Φειδία και της Άμεσης Δημοκρατίας

Από «αντισυστημικός» σε ρυθμιστή: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Φειδία και της Άμεσης Δημοκρατίας

  •  06.06.2026 - 11:35
Στον τάφο της Αννούλας Σιάλαρου - Ράγισαν καρδιές: Άφησε το προσκλητήριο του γάμου της στον τάφο της κολλητής της - Φωτογραφία

Στον τάφο της Αννούλας Σιάλαρου - Ράγισαν καρδιές: Άφησε το προσκλητήριο του γάμου της στον τάφο της κολλητής της - Φωτογραφία

  •  06.06.2026 - 13:15
Αναστάτωση στην καρδιά της πρωτεύουσας: Τροχαίο «μπλόκαρε» το δρόμο - Οι πρώτες πληροφορίες - Φωτογραφία

Αναστάτωση στην καρδιά της πρωτεύουσας: Τροχαίο «μπλόκαρε» το δρόμο - Οι πρώτες πληροφορίες - Φωτογραφία

  •  06.06.2026 - 11:15
Η πρώτη απάντηση Τυχικού μετά τις εξελίξεις – Τι δηλώνουν οι δικηγόροι του

Η πρώτη απάντηση Τυχικού μετά τις εξελίξεις – Τι δηλώνουν οι δικηγόροι του

  •  06.06.2026 - 10:04
Πολύτεκνη Κύπρια μητέρα ξεσπά: «Στερούμαστε εμείς για να μη στερηθούν τα παιδιά μας» - Τα λόγια που συγκίνησαν το διαδίκτυο - Φωτογραφία

Πολύτεκνη Κύπρια μητέρα ξεσπά: «Στερούμαστε εμείς για να μη στερηθούν τα παιδιά μας» - Τα λόγια που συγκίνησαν το διαδίκτυο - Φωτογραφία

  •  06.06.2026 - 10:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα