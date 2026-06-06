Παραλίγο τραγωδία με παιδιά σε αυτοκίνητο στη Λεμεσό — «Μας έκλεισε τον δρόμο σε κλάσματα δευτερολέπτου»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ενώ βρισκόταν στη λωρίδα που οδηγεί δεξιά και είχε μαζί του μικρά παιδιά στο αυτοκίνητο, γυναίκα οδηγός φέρεται να εισήλθε ξαφνικά από αριστερή λωρίδα και να του έκλεισε τον δρόμο προκειμένου να στρίψει δεξιά, αναγκάζοντάς τον να πατήσει απότομα φρένο για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Όπως σημειώνει, η απότομη αντίδρασή του είχε ως αποτέλεσμα να κινδυνέψει να συγκρουστεί μαζί του και το όχημα που ακολουθούσε. Στη συνέχεια, άλλος οδηγός που έγινε μάρτυρας του περιστατικού φέρεται να εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη γυναίκα στα επόμενα φώτα τροχαίας.

Ο πολίτης, εμφανώς εκνευρισμένος, καταγγέλλει την απερίσκεπτη οδηγική συμπεριφορά, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα και να θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.