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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ: Μεθοδική έρευνα αποκάλυψε κρυμμένη κοκαΐνη αξίας χιλιάδων ευρώ από οικία 36χρονου - Πώς τον πρόδωσε η συμπεριφορά του

 09.06.2026 - 07:37
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ: Μεθοδική έρευνα αποκάλυψε κρυμμένη κοκαΐνη αξίας χιλιάδων ευρώ από οικία 36χρονου - Πώς τον πρόδωσε η συμπεριφορά του

Μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες το απόγευμα έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στην οικία 36χρονου στη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τόσο εντός της οικίας όσο και στο αυτοκίνητο του 36χρονου τα ακόλουθα:

  • Δύο συσκευασίες οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 220 γραμμαρίων
  • 30 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 977 γραμμαρίων
  • Μία νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε άσπρη συμπαγή ουσία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 31 γραμμαρίων
  • 8 φωτοβολίδες
  • Δύο πακέτα τα οποία περιείχαν οκτώ πυροτεχνήματα το κάθε ένα
  • Πέντε πακέτα τα οποία περιείχαν πέντε πυροτεχνήματα το κάθε ένα
  • Το χρηματικό ποσό των €4,000
  • Μία ζυγαριά ακριβείας
  • Ένα κυνηγετικό όπλο
  • 24 ξόβεργα

Να σημειωθεί ότι η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης ήταν επιμελώς κρυμμένη και εντοπίστηκε μετά από μεθοδικές προσπάθειες μελών της ΥΚΑΝ καθώς και από αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 36χρονου κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν επίσης εντός της οικίας και παραλήφθηκαν δύο μοτοσικλέτες οι οποίες δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής καθώς επίσης και ένα αυτοκίνητο.

Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) όπου ανακρίθηκε γραπτώς ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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