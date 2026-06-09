Διασυνδέσεις, ταξίδια και παραγγελίες: Ψάχνουν δύο πρόσωπα σε Ελλάδα και Κύπρο - Θρίλερ με τον 37χρονο Παλαιστίνιο στην Κρήτη

Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση.

Ο πρώτος από αυτούς εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του. Ο δεύτερος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, καθώς φέρεται να είχε ρόλο στη σύνδεση των εμπλεκομένων και στη διοργάνωση ταξιδιού στη Μαλαισία για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή εκρηκτικών.

Ο 37χρονος συλληφθείς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχει ομολογήσει ότι προχώρησε σε δύο παραγγελίες εξοπλισμού. Αρχικά εργαστηριακού ζυγού ακριβείας και μαγνητικού αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα, τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του στα Πατήσια, ενώ σε δεύτερη φάση παρήγγειλε χημικά υλικά που, όπως ισχυρίζεται, δεν παρέλαβε.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον Παλαιστίνιο -Απολογείται την Πέμπτη

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς, καθώς και παροχή υποστήριξης για τέτοιες ενέργειες. Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται και ενδεχόμενος σχεδιασμός επίθεσης σε στόχο ισραηλινών συμφερόντων. Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Συνεργασία ελληνικών και διεθνών Αρχών

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ευρωπαϊκές και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο τη σύνθεση των επιμέρους στοιχείων μιας έρευνας που αφορά πιθανές διασυνδέσεις ατόμων με τη Χαμάς και ενδεχόμενη προετοιμασία επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στόχων.

Οι συλλήψεις σε Ελλάδα και Κύπρο και οι εκτιμήσεις για πιθανή αλλαγή στρατηγικής της Χαμάς

Η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, μαζί με τη σύλληψη τεσσάρων ακόμη ατόμων στην Κύπρο που φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση Χαμάς, έχει προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση στις διωκτικές αρχές διεθνώς.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής στη στρατηγική της Χαμάς, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για πιθανή δράση της εκτός του παραδοσιακού πεδίου δραστηριότητάς της.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι η δράση της οργάνωσης περιορίζεται κυρίως στη Μέση Ανατολή, συνεργάζονται στενά με την ΕΥΠ για την παρακολούθηση υπόπτων και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με μετακινήσεις και επαφές.

Στο μικροσκόπιο τα ταξίδια του Παλαιστίνιου -0ι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται ταξίδια του 37χρονου σε χώρες της ΕΕ και στη Μαλαισία, όπου φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών με υλικά καθημερινής χρήσης.

Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν δύο ακόμη άτομα που θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση, εκ των οποίων το ένα εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχει ταυτοποιηθεί και άτομο που φέρεται να σχετίζεται με την εκπαίδευση του 37χρονου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρουν ότι η έγκαιρη κινητοποίηση συνέβαλε στην αποτροπή πιθανής ενέργειας, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ο τελικός στόχος της φερόμενης προετοιμασίας.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr