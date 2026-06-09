Κι όμως! Δημοφιλές στέκι κλείνει τις πόρτες του – Δείτε την ανακοίνωση

Το ιδιαίτερο στέκι, που κατάφερε να ξεχωρίσει συνδυάζοντας την παράδοση με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις, αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια αγαπημένο σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες. Με τον καφέ της χόβολης να συναντά τον freddo, το μαχαλεπί να συνυπάρχει με το brunch και τα platters, το 1842 δημιούργησε μια ξεχωριστή ταυτότητα που το έκανε να ξεχωρίσει.

Το μενού του, βασιζόταν σε βιολογικά και τοπικά προϊόντα, προσφέροντας επιλογές που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Οι φίλοι του χώρου αναμένουν πλέον νεότερη ενημέρωση από τη διεύθυνση του καταστήματος, με την ελπίδα ότι η παύση αυτή θα είναι σύντομη και το αγαπημένο καφενείο θα επιστρέψει σύντομα στην καθημερινότητα του χωριού.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus