Κι όμως! Δημοφιλές στέκι κλείνει τις πόρτες του – Δείτε την ανακοίνωση

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι
Η φράση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι «θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι», μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δεν αποτελεί απλώς μια αναφορά στο χρονοδιάγραμμα των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το Κυπριακό. Αποτυπώνει την αίσθηση ότι η διαδικασία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, κατά την οποία θα κριθεί αν υπάρχει πραγματικά έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων ή αν θα προστεθεί ακόμη ένας κύκλος προσδοκιών στη μακρά ιστορία των αποτυχημένων προσπαθειών.