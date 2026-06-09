Η ταράτσα που θα σε συναρπάσει  - Θέα στον Ακάμα, κρασί, γαστρονομία και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα

Το οινοποιείο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, γεύσης και χαλάρωσης. Το ανανεωμένο εστιατόριό του υποδέχεται πλέον το κοινό με νέο μενού, δημιουργικές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα, σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν ιδα[1]νικά με τις ετικέτες του οινοποιείου.

Μετά την πρόσφατη ανακαίνιση, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το κρασί και το γεύμα τους στην εντυπωσιακή ταράτσα του χώρου, με πανοραμική θέα προς την περιοχή του Ακάμα, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει τη φύση με τη γαστρονομία.

Παράλληλα, το Vasilikon Winery προσφέρει wine tasting και wine tour εμπειρίες, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δοκιμάσουν επιλεγμένες ετικέτες του οινοποιείου, αλλά και κρασιά μικρής παραγωγής, συνοδευμένα από μικρά γευστικά τσιμπήματα.

Ο χώρος αποτελεί επίσης ιδανική επιλογή για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων, προ[1]σφέροντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον που παντρεύει την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία με την ομορφιά του αμπελώνα και του κρασιού.

Το οινοποιείο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, από τις 08:00 μέχρι τις 18:00, ενώ παραμένει κλειστό τις Κυριακές.

(26633999) Κάθηκας, επ. Πάφου.

Website: https://vasilikon.com/

Facebook: Vasilikon Winery

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus