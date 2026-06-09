«Μπορώ να σου τερματίσω την καριέρα»: On air ξεκαθάρισμα μεταξύ Μπάρου και Τάττη για τις καταγγελίες περί απειλών

Οι δύο πλευρές διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», δίνοντας ο καθένας τη δική του εκδοχή.

Η πλευρά του δημοσιογράφου, όπως αποτυπώθηκε στην παρέμβαση του, αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την επομένη των εκλογών, στο πλαίσιο προσπάθειας για διευθέτηση συνέντευξης. Σύμφωνα με τον κ. Τάττη, ο βουλευτής αρνήθηκε τη συμμετοχή του χωρίς να προβάλει συγκεκριμένο κώλυμα, γεγονός που ώθησε τον δημοσιογράφο να επισημάνει ότι η άρνηση ανταπόκρισης θα αναφερθεί δημόσια στην εκπομπή, όπως επιτάσσει η δημοσιογραφική πρακτική. Κατά τον ίδιο, η επισήμανση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Μπάρου, ο οποίος φέρεται να δήλωσε: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Μπορώ να σου καταστρέψω την καριέρα αν θέλω». Ο κ. Τάττης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τέτοιου είδους συμπεριφορές, αποδίδοντάς τις σε μια ευρύτερη τάση αποδόμησης του θεσμικού ρόλου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έναντι της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής της «Άμεσης Δημοκρατίας» παρουσίασε μια ριζικά διαφορετική αποτίμηση του κλίματος της συνομιλίας, κάνοντας λόγο για επιθετική και απρεπή συμπεριφορά από την πλευρά του δημοσιογράφου εξ αρχής. Ο κ. Μπάρος υποστήριξε ότι απάντησε με ευγένεια πως δεν επιθυμεί να εμφανιστεί τη δεδομένη χρονική περίοδο λόγω φόρτου εργασίας, με τον κ. Τάττη να επιμένει και να προβαίνει σε εκβιαστική, κατά τον ίδιο, προειδοποίηση για δημόσια έκθεση της άρνησής του. Ο βουλευτής επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε τη φράση «μπορώ να σου τερματίσω την καριέρα σου», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τοποθέτηση έγινε σε τόνο άμυνας και ως «ευγενική προειδοποίηση» απέναντι σε μια συμπεριφορά που εξέλαβε ως προσωπική απειλή.

Παρά την αρχική σφοδρότητα της αντιπαράθεσης, η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε ηπιότερους τόνους. Ο κ. Μπάρος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στο ζήτημα, σημειώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι η παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου και ότι δεν κρατά κακία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής παρουσίας του στην εκπομπή του κ. Τάττη.