Aεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει στα δικαιώματα των επιβατών μετά την ιστορική συμφωνία της ΕΕ - Κρυφές χρεώσεις και καθυστερήσεις

Για χρόνια, το ισχύον πλαίσιο άφηνε «παραθυράκια» που επέτρεπαν στις εταιρείες να μετακυλίουν το κόστος και την ευθύνη στους επιβάτες. Τώρα, το τοπίο ξεκαθαρίζει με γνώμονα τη διαφάνεια και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή.



Αποζημιώσεις έως 600 ευρώ και τέλος στις «δικαιολογίες»

Το πιο ευαίσθητο σημείο για κάθε ταξιδιώτη είναι η καθυστέρηση ή η ακύρωση μιας πτήσης. Η νέα συμφωνία διατηρεί το κρίσιμο όριο των τριών ωρών, μετά το οποίο ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση. Τα ποσά αυτά θα είναι κλιμακωτά και μπορούν να αγγίξουν έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση και τη διάρκεια της αναμονής.



Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι στενεύουν τα περιθώρια για τις αεροπορικές εταιρείες να επικαλούνται αόριστα «τεχνικά προβλήματα» για να αποφύγουν την πληρωμή. Οι μόνες εξαιρέσεις που θα γίνονται πλέον δεκτές αφορούν αποδεδειγμένες «έκτακτες περιστάσεις», όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες τρίτων (π.χ. ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας).



Μπαίνει «φρένο» στα κόλπα με τις χειραποσκευές

Όποιος έχει προσπαθήσει να κλείσει εισιτήριο τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε low-cost εταιρείες, γνωρίζει την παγίδα: ένας ελκυστικός αρχικός ναύλος που διπλασιάζεται μόλις προστεθεί μια απλή χειραποσκευή.



Η ΕΕ παρεμβαίνει δυναμικά σε αυτή την παραπλανητική πρακτική. Με τους νέους κανόνες, οι αεροπορικές υποχρεούνται να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια και από το πρώτο κιόλας βήμα της κράτησης τις επιτρεπόμενες διαστάσεις και το βάρος των αποσκευών καμπίνας. Το κρυφό κόστος καταργείται και ο επιβάτης θα γνωρίζει την τελική τιμή εξαρχής, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στο check-in ή στην πύλη επιβίβασης.

Προστασία στις κρατήσεις μέσω τρίτων πλατφορμών

Ένας άλλος μεγάλος «πονοκέφαλος» για τους ταξιδιώτες ήταν οι κρατήσεις μέσω online ταξιδιωτικών γραφείων ή τρίτων ιστοσελίδων. Όταν κάτι πήγαινε στραβά, η αεροπορική εταιρεία και η πλατφόρμα πετούσαν το μπαλάκι της ευθύνης η μία στην άλλη, αφήνοντας τον επιβάτη εγκλωβισμένο σε ένα γραφειοκρατικό χάος.

Η νέα νομοθεσία ξεκαθαρίζει τους ρόλους. Ορίζονται σαφείς ευθύνες για το ποιος και εντός ποιου χρονικού ορίου πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι πλέον υποχρεωμένες να ενημερώνουν απευθείας τον επιβάτη για οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση στο κινητό ή το email του, ακόμη κι αν το εισιτήριο αγοράστηκε από ενδιάμεσο.

Πότε αλλάζουν όλα στην πράξη;

Αν και η πολιτική συμφωνία είναι γεγονός, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Για τις πτήσεις του φετινού καλοκαιριού συνεχίζει να εφαρμόζεται ο κλασικός κανονισμός (ΕΚ 261/2004). Το επόμενο διάστημα, το κείμενο της συμφωνίας θα πάρει τον δρόμο για την επίσημη ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Όταν ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία και οριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι αιθέρες της Ευρώπης θα γίνουν πολύ πιο φιλικοί και δίκαιοι για τους επιβάτες. Μέχρι τότε, κρατάμε τα εισιτήριά μας, γνωρίζουμε τα υφιστάμενα δικαιώματά μας και προετοιμαζόμαστε για μια νέα εποχή στις αεροπορικές μεταφορές.

Τι ισχύει σήμερα

Μέχρι η νέα συμφωνία να γίνει επίσημος νόμος, οι επιβάτες δεν είναι απροστάτευτοι. Στο φετινό καλοκαιρινό σας ταξίδι, ο ισχύων ευρωπαϊκός κανονισμός παραμένει η «ασπίδα» σας. Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με καθυστέρηση ή ακύρωση, δείτε τι πρέπει να διεκδικήσετε αμέσως στο αεροδρόμιο:

Το «ρολόι» της αποζημίωσης: Αν η πτήση σας φτάσει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση 3 ωρών και άνω, δικαιούστε αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση (χιλιόμετρα) της πτήσης.

Δωρεάν φροντίδα στο αεροδρόμιο: Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 2 ώρες κατά την αναμονή, η εταιρεία υποχρεούται να σας παρέχει κουπόνια για γεύματα και αναψυκτικά, καθώς και πρόσβαση σε τηλέφωνο ή email.

Διαμονή σε ξενοδοχείο: Αν η πτήση μεταφερθεί για την επόμενη ημέρα, η αεροπορική οφείλει να σας πληρώσει το δωμάτιο του ξενοδοχείου και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

Επιστροφή χρημάτων σε 7 ημέρες: Αν η πτήση ακυρωθεί, έχετε δικαίωμα επιλογής: είτε επαναδρομολόγηση στην επόμενη διαθέσιμη πτήση, είτε πλήρη επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου εντός 7 ημερών.

Tips για να «βρείτε το δίκιο σας»

Κρατήστε τα πάντα: Μην πετάξετε την κάρτα επιβίβασης (boarding pass) και κρατήστε όλες τις αποδείξεις από έξοδα που κάνατε (φαγητό, νερό) λόγω της καθυστέρησης.

Ζητήστε έγγραφη βεβαίωση: Πριν φύγετε από το γκισέ, απαιτήστε από το προσωπικό της εταιρείας ένα έγγραφο που να αναφέρει την επίσημη αιτία της καθυστέρησης.

Πηγή: documentonews.gr