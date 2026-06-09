Γ. Αντωνίου: «Από τον Φειδία Παναγιώτου λείπουν βασικοί κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας» - Τι είπε για τις 10 χιλιάδες κατοικίες

Σχολιάζοντας τη συνεργασία Άμεσης Δημοκρατίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τα βίντεο που ανέβασε ο Φειδίας Παναγιώτου, ο Γιάννης Αντωνίου μιλώντας στην κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι:

«Ο Φειδίας Παναγιώτου επειδή πολλές φορές λειτουργεί ως ιδιότυπος δημοσιογράφος. Πιστεύω όμως ότι του λείπουν βασικοί κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός».

«Οι δεσμεύσεις είναι ένα αμιγώς πολιτικό θέμα, δεν είναι το μέσο καθαυτό. Έχω ξαναπεί ότι ιδιαίτερα τα πολιτικά πρόσωπα πόσο μάλλον η δεύτερη τη τάξει του Κράτους πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί γιατί κάποιες φορές σοβαρά ζητήματα αντιμετωπίζονται με επιπολαιότητα».

«Ειδικά το χθεσινό βίντεο με το ιδιαίτερο λεξιλόγιο, περίπου σε πολιτικούς όρους είπε ότι «αντιλαμβάνομαι αυτό που πρότεινα είναι δύσκολο να γίνει λόγω αντισυνταγματικότητας αλλά θα το πάρω στη Βουλή και αν δεν το ψηφίσουν δεν θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό». Αρά έχουμε πολιτικό εκβιασμό και πιστεύω ότι έγινε λόγω πολιτικής ανωριμότητας από τον κ. Παναγιώτου».

«Αν ήταν τόσο εύκολο να ανεγερθούν 10 χιλιάδες κατοικίες δεν θα υπήρχε Κυβέρνηση που δεν θα το επιχειρούσε. Πρώτα απ’ όλα, από τη στιγμή που θα ανακοίνωνε η Κυβέρνηση ότι θα προχωρούσε με αυτό το μέτρο οι τιμές των οικοδομικών θα είχαν εκτοξευθεί. Πρέπει να υπηρετούμε το μέτρο».

Κυπριακό

Αυτή τη στιγμή, το δεδομένο που έχουμε ενώπιον μας είναι ότι θα πρέπει να θεωρούμε σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθεί μια διευρυμένη Σύνοδος το επόμενο διάστημα, περί τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.

Το δεύτερο δεδομένο είναι η επιθυμία του ΓΓ των ΗΕ να αξιοποιήσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο και όλη τη δουλειά που έγινε αυτά τα χρόνια να θεμελιώσει, προφανώς για τον διάδοχό του, το επόμενο βήμα.

Είμαστε πιο αισιόδοξοι για το επόμενο βήμα, συγκρατημένα αισιόδοξοι, δεν θέλουμε να δημιουργούμε προσδοκίες του κόσμου και φρούδες ελπίδες. Θεωρούμε όμως ότι υπό προϋποθέσεις, εάν η Τουρκία όντως εννοεί ότι ύψιστη προτεραιότητα είναι η ένταξη στην ΕΕ τότε εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική επιθυμία με μια παράλληλα στρατηγική να έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό.

«Θα μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε τον πυρήνα του Κυπριακού (την ασφάλεια και τις εγγυήσεις). Εμείς δεν θα πάμε να εκχωρήσουμε μονομερώς το οτιδήποτε. Ο ίδιος ο ΠτΔ είπε ότι ‘σέβομαι το πλαίσιο Γκουτέρες’ όμως δεν έχει ‘κλειδώσει’ γιατί υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα όπως το περιουσιακό και το θέμα της ασφάλειας».

Παρενόχληση αεροσκαφών υπουργών Άμυνας

«Έγινε αναφορά χθες στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ από τον κ. Πάλμα και από κει πέρα η Κυπριακή Δημοκρατία θα κάνει ότι άλλο πρέπει να κάνει», σημείωσε ο κ. Αντωνίου.

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