Στις 121 ανέρχονται οι μονάδες θετικές σε αφθώδη πυρετό

Πρόκειται για θετική εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, με περίπου 80 ενήλικα ζώα, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να αναφέρουν ότι ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τάχιστη θανάτωση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Λειβάδια Λάρνακας στις 20 Φεβρουαρίου.

Συνολικά έχουν θανατωθεί περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ σε επίπεδο εμβολιασμών, μέχρι σήμερα ο εμβολιασμός της δεύτερης δόσης βρίσκεται στο 84% για τα βοοειδή, στο 78% για τα αιγοπρόβατα και στο 41% για τους χοίρους.