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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

 16.06.2026 - 09:10
Μπέρδεμα και αναστάτωση από το δοκιμαστικό CY-Alert: Γιατί σε κάποιους χτύπησε συναγερμός; Δείτε βίντεο

Η προγραμματισμένη δοκιμή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης CY-Alert πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, με χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο να λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα.

Το μήνυμα έφερε την ένδειξη «ΔΟΚΙΜΗ» και αφορούσε υποθετικό σενάριο απαγωγής και εξαφάνισης προσώπου. Παράλληλα, διευκρίνιζε ότι επρόκειτο για δοκιμή του συστήματος και ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η ειδοποίηση δεν συνοδεύτηκε μόνο από γραπτό μήνυμα. Πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι τα κινητά τους εξέπεμψαν έναν ιδιαίτερα έντονο και εκκωφαντικό ήχο προειδοποίησης, ενώ σε ορισμένες συσκευές ενεργοποιήθηκε και φωνητικό μήνυμα με ηχογραφημένες οδηγίες.

Το γεγονός προκάλεσε απορίες και ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η συγκεκριμένη δοκιμαστική ειδοποίηση δεν θα έπρεπε να συνοδεύεται από ηχητική προειδοποίηση, αλλά μόνο από την εμφάνιση του μηνύματος στην οθόνη των κινητών τηλεφώνων.

Η διαφοροποίηση φαίνεται να σχετίζεται με τις ρυθμίσεις ή το λειτουργικό σύστημα ορισμένων συσκευών, με αποτέλεσμα η ειδοποίηση να ενεργοποιήσει αυτόματα πρόσθετες λειτουργίες συναγερμού σε κάποιους χρήστες.

Δείτε βίντεο:

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