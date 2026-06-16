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Νύφη πλήρωσε με 6 δολάρια «μάγισσα» για να μη βρέξει στο γάμο της και ήρθε η απόλυτη ανατροπή

 16.06.2026 - 09:19
Νύφη πλήρωσε με 6 δολάρια «μάγισσα» για να μη βρέξει στο γάμο της και ήρθε η απόλυτη ανατροπή

Νύφη στο Σίδνεϊ επιστράτευσε «μάγισσα» του διαδικτύου έναντι 6 δολαρίων για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας, με τον καιρό τελικά να ανατρέπεται πλήρως την ημέρα του γάμου της.

Η Ελοΐζ Τόνκιν είδε την κακοκαιρία να απειλεί να καταστρέψει τον ονειρεμένο γάμο της, αποφάσισε να καταφύγει σε μια λύση που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν τουλάχιστον εξεζητημένη.

Επιστράτευσε μια «μάγισσα» του διαδικτύου, πληρώνοντάς τη μόλις 6 δολάρια, για να κάνει ένα ξόρκι ώστε να αποφύγει τη βροχή τη συγκεκριμένη μέρα.


Η λύση της τελευταίας στιγμής: «Μάγισσα» των 6 δολαρίων

Δύο ημέρες πριν από την τελετή, η Ελοΐζ και ο σύντροφός της, Αλεξάντερ Τόνκιν, έβλεπαν τα σχέδιά τους να βουλιάζουν. Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση στο Σίδνεϊ είχε μετατρέψει τις προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις δίπλα στη θάλασσα σε μια κλειστή συγκέντρωση, με τους καλεσμένους να αναζητούν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους.

Μέσα στην απόγνωσή της, δύο φίλες της νύφης τής πρότειναν να ψάξει για επαγγελματίες που κάνουν τελετουργικά. Αν και αρχικά ήταν δύσπιστη, η Ελοΐζ σκέφτηκε ότι δεν είχε να χάσει τίποτα . Μετά από μια γρήγορη έρευνα, εντόπισε μια «μάγισσα» με το όνομα Έλενα, η οποία είχε εξαιρετικές κριτικές και προσέφερε μια υπηρεσία με τον τίτλο «Ευλογία Ηλιοφάνειας» στην προνομιακή τιμή των 6,04 δολαρίων.


Πώς λειτούργησε το «ξόρκι»;

Σύμφωνα με την περιγραφή που στάλθηκε στη νύφη, το τελετουργικό θα πραγματοποιούνταν το βράδυ πριν από τον γάμο και περιλάμβανε καθαρισμό ενέργειας με εστίαση στα φυσικά στοιχεία, όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος, τη χρήση ειδικών υλικών, όπως συγκεκριμένων κεριών, ελαίων και βοτάνων που παραδοσιακά συνδέονται με την καλοκαιρία, καθώς και διαλογισμό και οραματισμό με στόχο να απομακρυνθεί η αρνητική ενέργεια και να «προσκληθεί» το φως του ήλιου.

Παρά τις ανησυχίες της Ελοΐζ για το εξαιρετικά στενό χρονικό περιθώριο, η Έλενα τη διαβεβαίωσε ότι η ενέργεια θα προλάβαινε να δράσει.

 

 

Και όμως! Η βροχή σταμάτησε

Το επόμενο πρωί, το σκηνικό όντως είχε αλλάξει ολοκληρωτικά. Η βροχή είχε σταματήσει, τα σύννεφα είχαν υποχωρήσει και ένας πεντακάθαρος ουρανός πάνω από το λιμάνι του Σίδνεϊ υποδέχτηκε το ζευγάρι.

Αν και οι μετεωρολόγοι έδιναν 50% πιθανότητα βροχής για εκείνη την ημέρα, ο καιρός παρέμεινε ζεστός και φωτεινός, επιτρέποντας στην τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά στο παρεκκλήσι του St Aloysius' College στο Κιριμπίλι: «Ύστερα από μέρες γεμάτες σύννεφα και βροχή, ήταν σαν να άλλαξαν όλα μέσα σε μια νύχτα», δήλωσε η Ελοΐζ σε συνέντευξή της στο περιοδικό People.


Το πιο μυστήριο κομμάτι της ιστορίας, πάντως, είναι ότι λίγο μετά τον γάμο, η «μάγισσα» διέγραψε τους λογαριασμούς της και εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο: «Είναι σαν να ολοκλήρωσε τη δουλειά της και μετά να χάθηκε μαζί με το ηλιοβασίλεμα», σχολίασε γελώντας η νύφη.

Πηγή: gazzetta.gr

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