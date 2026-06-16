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Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες

 16.06.2026 - 09:21
Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες

Μια νέα γευστική άφιξη έκανε την εμφάνισή της στη Λάρνακα και υπόσχεται να γίνει το νέο αγαπημένο στέκι για τους λάτρεις του ποιοτικού comfort food.

Ο λόγος για το Afterbite, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο QCity Center, στο κέντρο της Λάρνακας, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο που συνδυάζει σύγχρονο design, έντονη αισθητική και λειτουργικότητα. Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα, από τις custom επιφάνειες και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό μέχρι τα προσεγμένα διακοσμητικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του επισκέπτη.

Το μενού κινείται γύρω από τη φιλοσοφία του σύγχρονου street food, με πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken. Ανάμεσα στις επιλογές που ξεχωρίζουν θα βρεις το Classic Bite, το Cheese Bacon Smash, το Hot Honey Smash και το ιδιαίτερο Not From Paris, όλα φτιαγμένα με USDA Prime Beef και αφράτα ψωμάκια.

Οι φίλοι του κοτόπουλου θα λατρέψουν τις επιλογές όπως το Korean BBQ, το Vodka Parm, το Flaming Chick, τα τραγανά Wingmen, τα Chicken Strips, αλλά και τα wraps και sandwiches που συμπληρώνουν το μενού.

Φυσικά, από το τραπέζι δεν λείπουν τα απολαυστικά συνοδευτικά, όπως waffle fries, sweet potato fries, mac & cheese, mozzarella sticks, loaded fries και πολλές ακόμη επιλογές που κάνουν την εμπειρία ακόμη πιο χορταστική.

Με μοντέρνο χαρακτήρα, εντυπωσιακή διακόσμηση και ένα μενού που ισορροπεί ανάμεσα στο comfort food και τη σύγχρονη γαστρονομία, το Afterbite έρχεται να δώσει μια νέα, δυναμική πρόταση εξόδου στη Λάρνακα.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: CheckInCyprus

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