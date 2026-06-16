Βρετανία: 16χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία 9χρονης - Είχε αναζητήσει στο Google «τι γίνεται αν σκοτώσεις»

Σοκάρει η δολοφονία της 9χρονης Άρια Θορπ με μαχαίρι από 15χρονο στη Βρετανία, ο οποίος μάλιστα φαίνεται να αναζήτησε στο Google τι θα συνέβαινε αν σκότωνε κάποιον, λίγα λεπτά πριν τη φρικτή πράξη του.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες ακούστηκαν στο Κακουργιοδικείο του Μπρίστολ. Η μικρή Άρια φαίνεται να βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έχοντας δεχθεί μία μαχαιριά στο στήθος. Οικογενειακός φίλος που επέστρεψε από τη δουλειά εντόπισε το παιδί στο σαλόνι, μέσα σε λίμνη αίματος, και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Η αναζήτηση στο Google μετά το μαχαίρωμα

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο τότε 15χρονος κατηγορούμενος είχε εγκαταλείψει το σημείο και κατευθυνόταν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό του Γουόρλ.

Κατά την παραμονή του στον σταθμό, ο νεαρός ζήτησε από συμμαθητή του να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι ο έφηβος έψαξε στο Google σχετικά με τις συνέπειες που θα είχε κάποιος εάν σκότωνε ένα άτομο.

Μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο έφηβος έλεγε πως έπρεπε να «φύγει» και υποστήριζε ότι το κορίτσι είχε πέσει πάνω στο μαχαίρι μήκους 22 εκατοστών που κρατούσε.

Μία νεαρή από την παρέα ειδοποίησε την αστυνομία, ζητώντας παράλληλα από τους υπόλοιπους να κρατήσουν απασχολημένο τον κατηγορούμενο μέχρι να φτάσουν οι Αρχές. Η εισαγγελία χαρακτήρισε τη στάση της «έξυπνη, ψύχραιμη και γενναία».

Ο 16χρονος συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα μέσα στο τρένο.

«Είπε το όνομά μου και μετά έπεσε στο πάτωμα»

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε ότι η Άρια πρόφερε το όνομά του αμέσως μετά το μαχαίρωμα, έκανε δύο βήματα και στη συνέχεια κατέρρευσε κρατώντας το στήθος της.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, έφυγε από το σπίτι επειδή φοβήθηκε. Όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει για όσα συνέβησαν, απάντησε καταφατικά κουνώντας το κεφάλι.

Τα μηνύματα πριν από την επίθεση

Η εισαγγελία αποκάλυψε ακόμη ότι ο έφηβος αντάλλασσε μηνύματα μέσω του κινητού του τηλεφώνου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες πριν από την επίθεση.

Σε μία από τις ομαδικές συνομιλίες είχε αρχικά δώσει τον τίτλο «Έκανα τη ζωή μου κομμάτια», τον οποίο αργότερα άλλαξε σε «Θα αυτοκτονήσω», φράση που, σύμφωνα με την εισαγγελία, παραπέμπει σε πρόθεση αυτοκτονίας.

Το κινητό του κατασχέθηκε την επόμενη ημέρα, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό. Στις καταθέσεις του φέρεται να ανέφερε ότι το τηλέφωνό του αντιπροσώπευε την «ελευθερία» του.