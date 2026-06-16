Ένα νέο concept στη Λευκωσία ανεβάζει το burger σε άλλο επίπεδο - Ποιότητα, τεχνική και χειροποίητες παρασκευές

Τα Tsillimena, το νέο burger spot της Λευκωσίας, γεννήθηκε μέσα από την ιδέα ότι το street food μπορεί να εξελιχθεί σε μια πιο προσεγμένη, αναβαθμισμένη εμπειρία χωρίς να χάσει τον αυθεντικό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του. Η φιλοσοφία του χώρου βασίζεται στη λογική του upscale street food, μιας προσέγγισης που συναντά κανείς συχνά σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, όπου η ποιότητα των πρώτων υλών και η τεχνική αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στη διαμόρφωση του concept συμμετείχαν οι δύο ιδιοκτήτες του burger spot. Το concept επιχειρεί να γεφυρώσει τον κόσμο του street food με μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη γαστρονομική προσέγγιση. Η φιλοσοφία του χώρου βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα burger μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από μια γρήγορη επιλογή φαγητού, όταν η ποιότητα των πρώτων υλών, η τεχνική και η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Άλλωστε, όπως σημειώνει ο ένας εκ των ιδιοκτητών, «θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό, ένα upscale street food concept που δεν υπάρχει στην Κύπρο». Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση ενός μενού που να απευθύνεται σε διαφορετικά γούστα, καθώς όπως αναφέρει, «το μενού είναι στημένο έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί όλες τις γευστικές παλέτες», διατηρώντας παράλληλα τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από επιλεγμένα υλικά και πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς.

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«Tίποτα έτοιμο»

Από την πρώτη στιγμή, δόθηκε έμφαση στην επιλογή των υλικών. Οι premium κοπές κρέατος, τα προσεκτικά επιλεγμένα τυριά και οι πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας αποτελούν τη βάση κάθε δημιουργίας. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των παρασκευών πραγματοποιείται καθημερινά εντός του καταστήματος, με τη φιλοσοφία του «τίποτα έτοιμο» να καθορίζει τη λειτουργία της κουζίνας.

Το μενού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απευθύνεται σε διαφορετικά γούστα και προτιμήσεις, διατηρώντας παράλληλα τη δική του ταυτότητα. Κλασικές επιλογές συνυπάρχουν με πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές σε υλικά που συναντώνται σπανιότερα σε αντίστοιχα concept. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Spicy T, ένα burger που έχει ήδη αποκτήσει το δικό του κοινό χάρη στον απρόσμενο συνδυασμό γεύσεων και τη διακριτική παρουσία ανανά, που λειτουργεί περισσότερο ως στοιχείο ισορροπίας παρά ως κυρίαρχη γεύση.

Spicy T

Double Patties USDA Prime Beef , Crafted Bun, Pineapple Jalapeno Relish, Chipotle Mayo, Pickled Jalapeno, Emmental 12 months, American Cheese, Raw Onion, Iceberg Lettuce

Ξεχωριστή θέση στο μενού κατέχουν και τα Tsukune, τα παραδοσιακά γιαπωνέζικα κεφτεδάκια κοτόπουλου, με το Shiso Verde να αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις του χώρου, φέρνοντας αρώματα και γεύσεις που παραπέμπουν σε σύγχρονα street food concepts του εξωτερικού.

Shiso Verde

Double Tsukune, Crafted Brioche Slice, Shiso Salsa Verde, Enoki Mushroom

Πέρα από το φαγητό, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη συνολική εμπειρία. Ο χώρος συνδυάζει τη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός street food spot με στοιχεία που συναντά κανείς σε πιο προσεγμένα εστιατορικά concept. Το φαγητό σερβίρεται σε πιάτα, η αισθητική παραμένει μίνιμαλ και σύγχρονη, ενώ το περιβάλλον είναι σχεδιασμένο ώστε να ταιριάζει τόσο σε μια γρήγορη έξοδο όσο και σε μια πιο οργανωμένη βραδινή συνάντηση.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στις τιμές, οι οποίες επιτρέπουν σε διαφορετικό κοινό να γνωρίσει το concept, είτε αναζητά μια πιο προσιτή επιλογή είτε μια πιο premium γαστρονομική εμπειρία. Άλλωστε, η φιλοσοφία των Tsillimena δεν περιστρέφεται γύρω από την υπερβολή, αλλά γύρω από την αξία που προκύπτει όταν η ποιότητα των υλικών, η τεχνική και η προσοχή στη λεπτομέρεια συναντώνται στο ίδιο πιάτο.

Με παρουσία πλέον και στις online παραγγελίες μέσω Foody, τα Tsillimena έρχονται να προσθέσουν μια διαφορετική πρόταση στην κατηγορία του burger, φέρνοντας στη Λευκωσία μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο τις σύγχρονες μητροπόλεις του εξωτερικού παρά ένα συνηθισμένο burger spot.

Βρείτε το στην οδό: Τζων Κέννεντυ 4, Λευκωσία, 1087

Website: tatsillimena.com

Ωράριο: Τρίτη – Κυριακή, 18:45 – 23:00