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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασιάδης: «Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη – Ζητώ άμεση διερεύνηση και εξαίρεση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα»

 16.06.2026 - 15:21
Αναστασιάδης: «Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη – Ζητώ άμεση διερεύνηση και εξαίρεση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα»

Τις πρώτες του τοποθετήσεις μετά τη μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς διατυπώνει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί περί πλουτισμού και διαφθοράς που διατύπωσε ο συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι.

Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά τα αδικήματα που του αποδίδονται, ανακοινώνει ότι θα παραθέσει αναλυτικά στοιχεία σε επικείμενη συνέντευξη Τύπου και ζητεί την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και την εξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την εποπτεία των ερευνών.

Ύστερα από μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, θα επιθυμούσα να αναφέρω ως πρώτα σχόλια τα ακόλουθα:

(α) Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι.

(β) Οι πλείστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις.

(γ) Τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτο των κατηγοριών, απαντήσεις με στοιχεία θα δώσω σε συνέντευξη τύπου τις επόμενες των ημερών.

(δ) Δηλώνω ότι αρνούμαι κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητώ την άμεση διερεύνηση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές. Προς άρση δε της οποιασδήποτε καλόβουλης ή κακόβουλης υπόνοιας, ζητώ την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο των όσων μου αποδίδονται.

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Η Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς περιορίστηκε σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία καταλογίζονται ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται με άλλα αδικήματα που δεν συνδέονται με πράξεις διαφθοράς και δυνάμει του Άρθρου 9 (3), του Νόμου.

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