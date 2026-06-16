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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μονή Αββακούμ: Όλα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο - Την Πέμπτη η συνέχιση της διαδικασίας

 16.06.2026 - 15:01
Μονή Αββακούμ: Όλα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο - Την Πέμπτη η συνέχιση της διαδικασίας

Στη συγκεκριμενοποίηση των ενστάσεων της υπεράσπισης σε φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια, τα οποία η Κατηγορούσα Αρχή επιχειρεί να παρουσιάσει στο Δικαστήριο, αναλώθηκε την Τρίτη η συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης που αφορά το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Η διαδικασία συνδέεται με ένσταση που είχε εγερθεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο από την υπεράσπιση, όταν η Κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε να παρουσιάσει φωτογραφίες μέσω του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, αστυφύλακα Π.Κ., ο οποίος είχε φωτογραφίσει αντικείμενα και χρηματικά ποσά στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων της υπόθεσης.

Κατά τη διαδικασία της Τρίτης, ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορούμενου, μοναχού Νεκτάριου, Κωστής Ευσταθίου, ανέφερε ότι η ένσταση αφορά φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια που, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, αποτελούν προϊόν παράνομης εισόδου και λήψης αντικειμένων, χωρίς ένταλμα έρευνας, από τη Μονή και από οικία συγγενικού προσώπου του πρώτου κατηγορούμενου.

Ειδικότερα, η υπεράσπιση αναφέρθηκε σε φωτογραφίες που, όπως είπε, απεικονίζουν χαρτοφύλακα, προσωπικά αντικείμενα, χρηματοκιβώτια, φακέλους με χρήματα, θρησκευτικά σύμβολα, ιερά σκεύη, λείψανα, σταυρούς, ράβδους και άλλα κειμήλια, τα οποία, κατά τη θέση της, αφαιρέθηκαν παράνομα και μεταφέρθηκαν στη Μητρόπολη Ταμασού.

Αναφορά έγινε και σε χρηματοκιβώτιο που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, λήφθηκε από την οικία της Φ.Ζ., μητέρας του πρώτου κατηγορούμενου, όπου φιλοξενείτο και η Μ.Ζ., καθώς και σε άλλο χρηματοκιβώτιο που, όπως υποστηρίχθηκε, βρισκόταν στο γραφείο και προσωπικό χώρο του πρώτου κατηγορούμενου ως ηγουμένου της Μονής.

Ο κ. Ευσταθίου υποστήριξε ότι το υλικό περιήλθε στις ανακριτικές αρχές κατά παράβαση συνταγματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων που συνδέονται με τη δίκαιη δίκη, την ιδιωτική ζωή και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επανέλαβε, παράλληλα, τη θέση για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης, ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα της λήψης των τεκμηρίων.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το βράδυ της 5ης Μαρτίου 2024, μετά το κλείσιμο των πυλών της Μονής, αριθμός κουκουλοφόρων εισήλθε βίαια στον χώρο και αφαίρεσε αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Μητρόπολη Ταμασού. Υποστήριξε ακόμη ότι ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά εισήλθαν και στην οικία της Φ.Ζ., από όπου, κατά τη θέση της, λήφθηκε προσωπικό χρηματοκιβώτιο του πρώτου κατηγορούμενου.

Η υπεράσπιση ανέφερε επίσης ότι, ακόμη και για αντικείμενα τα οποία δεν αποτελούσαν προσωπική ιδιοκτησία του πρώτου κατηγορούμενου, αυτά βρίσκονταν στη νόμιμη κατοχή και διαχείρισή του, λόγω της ιδιότητάς του ως ηγουμένου της Μονής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορούμενου, μοναχού Πορφύριου, Ευστάθιος Ευσταθίου, υιοθέτησε τις θέσεις της υπεράσπισης του πρώτου κατηγορούμενου, αναφέροντας ότι μέρος του φωτογραφικού υλικού και των τεκμηρίων αφορά και τον δικό του πελάτη και ότι θα τοποθετηθεί περαιτέρω κατά την επόμενη δικάσιμο.

Από πλευράς της, η Κατηγορούσα Αρχή, διά του Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α’, Βασίλη Μπίσσα, ανέφερε ότι για να καθοριστεί το πλαίσιο ενδεχόμενης δίκης εντός δίκης θα πρέπει η υπεράσπιση να συγκεκριμενοποιήσει πλήρως τις ενστάσεις της.

Ο κ. Μπίσσας ζήτησε διευκρινίσεις ως προς το κατά πόσο η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι θρησκευτικά αντικείμενα, εικόνες, λείψανα, λειψανοθήκες, σταυροί και άλλα κειμήλια ανήκαν προσωπικά στους κατηγορούμενους ή στη Μονή, σε τι ακριβώς συνίσταται η επικαλούμενη παρανομία για κάθε κατηγορία αντικειμένων και πώς φωτογραφίες χώρων, όπως γραφεία, αυλή, αρχονταρίκι, έκθεση και εσωτερικοί χώροι εκκλησίας, συνδέονται με ενοχοποιητικά στοιχεία.

Η υπεράσπιση του πρώτου κατηγορούμενου απάντησε ότι τα περισσότερα αντικείμενα αποτελούν προσωπική περιουσία του πελάτη της, ενώ για τα υπόλοιπα επανέλαβε ότι βρίσκονταν υπό τη νόμιμη κατοχή και διαχείρισή του. Πρόσθεσε ότι τα εκκλησιαστικά αντικείμενα και η λειψανοθήκη συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο, κατά τη θέση της, παρουσιάζεται η υπόθεση από την Κατηγορούσα Αρχή, δηλαδή με ισχυρισμούς περί εκμετάλλευσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων πιστών με σκοπό τον πλουτισμό.

Κατά τη διαδικασία έγινε αναφορά και σε τεκμήριο που αφορά USB με φωτογραφίες από τις εκκλησίες του Οσίου Αββακούμ και του Αγίου Νικολάου στο Φτερικούδι, οι οποίες, σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, λήφθηκαν στις 9 Ιουλίου 2024, περίπου τέσσερις μήνες μετά την παραλαβή τεκμηρίων από τη Μονή. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου τεκμηρίου αφού της δοθεί το υλικό.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για συνέχιση την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, στις 09:30, ώστε να δοθεί χρόνος στην υπεράσπιση να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου τεκμηρίου και να διευκρινιστεί περαιτέρω το πλαίσιο των ενστάσεων.

Κατά την επόμενη δικάσιμο αναμένεται επίσης να εξεταστεί αίτημα για χαλάρωση των όρων παρουσίασης των κατηγορουμένων, προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν σε προσκυνήματα στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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